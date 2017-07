www.inforegio.ro Investim în viitorul tãu! Proiect selec tat în cadrul Programului Operaţ ional Regional ş i cofinan ţ at de Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.

COMUNICAT DE PRESA

Data: iulie 2017

Finalizarea proiectului

“ Pasaj denivelat suprateran pe Bulevardul Tudor Vladimirescu ”

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță finalizarea proiectul ui “ Pasaj denivelat suprateran

pe Bulevardul Tudor Vladimirescu ”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1 – ”Sprijinirea

dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 – ” Planuri integrate de

dezvoltare urbană”.

În data de 6 septembrie 201 1 a fost semnat Contractul de finantare aferent proiectului, între între Autoritatea de

Management pentru Programul Operațional Regional Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Organismul

Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia și Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul

Râmnicu Vâlcea.

Bugetul proiectului a fost de 34.281.920,72 lei, din care valoarea contribuţiei nerambursabile alocate a fost de

27.156.093,38 lei.

Perioada de implementare a proiectului este până în data de 31.07.2017 .

Obiective specifice

I . Fac i l i t ar e a a c c e s u l u i a u t o v e h i c u l e l o r ş i p i e t o n i l o r c ăt r e ş i d i n s p r e zo n e l e d e i n t e r e s al e m u n i c i p i u l u i R âm n i c u V â l c e a .

Investiţia în infrastructura de transport facilitează mobilitatea populaţiei şi a bunurilor, îmbunătăţirea accesului pe piaţa

locală şi regională, creşterea eficienţei activităţilor economice şi economisirea de energie şi timp.

Prin această investiţie s – a urmărit, în primul rând, soluţionarea problemei fluenţei tr aficului p e cele două direcţii de

circulaţie ale orasului: est -vest, nord-sud. S- a dorit astfel, crearea unui nod de circulaţie rutieră eficient organizat prin

utilizarea unui pasaj suprateran, construit peste calea ferată care străbate municipiul Râmnicu Vâlcea.

P asajul elimină blocajul rutier creat de calea ferată care intersectează artera principală de acces în şi dinspre centrul

orasului către destinaţii importante, respectiv Bucureşti, Piteşti, Valea Oltului, Sibiu. De asemenea, prin realizarea

pasajului a fost fluidizat traficul între cartierele importante ale municipiului, respectiv cartierul Goranu, cartierul

Ostroveni şi Centrul Civic.

I I . Cr e ş t e r e a c al i t ăţ i i s e r v i c i i l o r p u b l i c e ( s al v ar e , p o m p i e r i ) ş i a g r ad u l u i d e s i gur an ţ a a ci r c u l aţ i e i .

Prin construc ţia pasajului timpii de aşteptare a mașinilor de intervenţie pentru situaţii de urgenţă (pompieri, salvare) au

fost eliminaţi, furnizarea serviciilor publice realizându – se cu o eficienţă mai mare.

În plus, noua investiţie sprijină circulaţia autovehiculelor şi pietonilor în condiţii de siguranţă sporită. În trecut,

traversarea se realiza la nivel cu calea ferată existând riscul de accidente atât pentru conducătorii auto cât şi pentru

pietoni; paricipanţii la trafic dorind eliminarea timpilor de aşteptare la barieră. Prin utilizarea pasajului nou construit,

atât şoferii cât şi pietonii nu se mai expun riscurilor aferente circulaţiei trenurilor în zonă.

