Eleva valceanca Daiana Olteanu va studia un an in America, prin programul FLEX( Future Leaders Exchange)

Guvernul SUA a oferit burse pentru 25 elevi, care vor studia un an in America, prin programul FLEX( Future Leaders Exchange). Au fost aproximativ 2000 de participanti, iar dupa o selectie riguroasa, efectuata prin teste si interviuri, au ramas doar 25 de finalisti, printre care si singura valceanca Olteanu Daiana, eleva la Colegiul National Mircea cel Batran. Ea va invata clasa a-11- a intr-o scoala americana si si are oportunitatea de a face cunostinta cu viata si cultura americana. Programul Flex promoveaza intelegerea reciproca si incurajeaza relatiile dintre popoarele din Europa si SUA, iar cheltuielile sunt acoperite in totalitate de catre guvernul Statelor Unite.