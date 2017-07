De necrezut! Directorul DRDP Craiova, Bogdan Bratu – marioneta baronului Badalau – ziua la birou, noaptea la petreceri pentru swingeri (FOTO) 

La scurt timp după ce a devenit șeful Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, Bogdan Bratu a arătat tuturor care sunt pasiunile lui și ce-i place să facă în timpul liber.

Acesta a fost surprins cum a intrat împreună cu soția sa într-un club din capitală în care se ținea o petrecere pentru swingeri.

Cei doi nu sunt deranjați de astfel de petreceri sexuale în care se schimbă partenerii, ci chiar le place să ia parte la ele. O petrecere de acest gen costă între 100 și 300 de lei, dar prețurile nu sunt suficient de mari încât să oprească lumea să vină. În astfel de cluburi vin, în medie, între zece și douăzeci de cupluri pe noapte, potrivit Cancan.

Actualul director al DRDP Craiova mai are un obicei la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Cu toate că este căsătorit, acesta își încearcă norocul cu tot felul de femei pe diverse site-uri.

Un articol de: B1.ro |18 Mai 2017

In dimineata acestei zile ,am avut o intanire la sediul Institutiei Prefectului , cu presedintele Consiliului Judetean Valcea ,domnul Constantin Radulescu si cu swingerul (nota redactiei) Bogdan Bratu, director al Direcţiei de Drumuri şi Poduri Craiova (foto – camasa albastra – nr).

In cadrul discutiei ,la care a participat si primarul orasului Calimanesti,domnul Florinel Constantinescu,au fost abordate cateva teme de interes judetean referitoare la: starea si asigurarea curateniei pe DN 7 ca si pe celelalte artere importante din judet,precum si o prezentare a lucrarilor si amenajarilor, pe care Directia de Drumuri si Poduri Valcea le-a demarat sau urmeaza sa le demareze in judetul nostru – a scris azi prefectul Forian Marin pe pagina de facebook.

Cine naiba l-a mai instalat si pe acest individ habarnist director la Directia de Drumuri si Poduri Craiova???!!! Tara de lochele, tara de secaturi!