Ţiganii TERORIZEAZĂ un patron de bar din Berbeşti. Prefectul şi Poliţia trebuie să intervină în forţă!

De mai mult timp, oraşul Berbeşti trăieşte sub teroarea ţiganilor. Mai multe clanuri de ţigani terorizează locuitorii din Berbeşti, iar autorităţile, în special Poliţia, se arată neputincioase. Filmarea a fost trimisă prin email la mai multe redacţii din Vâlcea şi este elocventă pentru starea de frică şi teroare pe care mai mulţi cetăţeni de etnie rromă au instalat-o în oraşul Berbeşti. Ceea ce vedeţi acum nu este prima neleguire a ţigani certaţi cu legea şi bunul simţ, însă oamenilor le este frică să vorbească. În data de 22 iulie 2017, în jurul orei 9, mai mulţi ţigani au intrat într-un bar din Berbeşti şi au început să facă scandal. Patronul, care tocmai a intrat în bar, le-a cerut să înceteze şi să părăsească localul. După un schimb dur de replici, unul dintre ţigani i-a dat o palmă patronului în vârstă de 66 de ani. Acesta nu a ripostat în nici un fel şi a încercat să se retragă, moment în care rromul bătăuş s-a pus cu pumnii pe el. Cu mare greutate, unul care era cu el la masă, a reuşit să-l scoată din local. Victima, un angajator important din Berbeşti, unul dintre cei mai mari, care are peste o 100 de angajaţi şi cu o cifră de afaceri de peste 4 milioane de euro, şi-a scos certificat medico-legal şi este decis să-şi facă dreptate. Aşa cum statul român ştie să ceara taxe şi impozite, tot aşa, cei care le plătesc trebuie să poată trăi liniştiţi fără a fi terorizaţi de nişte indivizi, care, probabil, au ajutor social, şi nu aduc în nici un fel plus valoare societăţii. Florian Marin, prefectul de Vâlcea, şi Poliţia trebuie să intervină de urgenţă şi să stopeze acest fenomen care deja a luat o amploare incredibil de mare. Deşi majoritatea oamenilor se tem să vorbească, sunt câţiva, printre care şi angajatorul agresat, care au depus deja plângeri la Poliţie.

(Nicu Trandafir)