Sa-ti fie RUSINE, Nicu Voicescu, primar din Fartatesti! Iata de ce!

Primarul din Fartatesti, Nicu Voicescu, latra si musca pentru o galusca mai mare de la Guvernul PSD! Primarul traseist (taranisto-pesedisto-liberal) e suparat nevoie-mare pe Consiliul Judetean Valcea si arunca cu acuzatii, in stil barbar, in conducerea acestei institutii. Voicescu da dovada ca e cuprins de febra elucubratiilor si a acuzatiilor aiuritice intr-un articol din presa de serviciu buicanista – looserista. Noi ii spunem asa lui nenea Voicescu: SA-TI FIE RUSINE, MUSIU! De ce?! Pentru ca in Programul National de Dezvoltare Locala Etapa I comuna Fartatesti a primit cei mai multi bani dintre toate localitatile din judet (aproape 200 de miliarde de lei!!!), pentru ca injuri un partid care te-a ajutat ani de zile cu sute si sute de miliarde de lei (a ajutat localitatea, ca nu stim daca ai bagat si tu, Voicescule, mana in mierea publica!) si pentru ca acelasi partid ti-a pus copilul director la o institutie publica, desi nu-l recomanda NIMIC, nici studiile, nici pregatirea profesionala nici experienta! Si lista e mai lunga, dar ne abtinem sa continuam insiruirea… acum!

Si pentru ca marele editor sef de la VV nu a binevoit sa intrebe si partea cealalta, respectiv – Consiliul Judetean Valcea – am realizat noi acest demers jurnalistic. Iata punctul de vedere al Consiliului Judetean Valcea la mizeriile improscate de Voicescu:

Referitor la articolul apărut în numărul de marţi, 25 iulie 2017, al cotidianului Viaţa Vâlcii intitulat „Hai, presă de serviciu, apăraţi-l! Preşedintele Consiliului Judeţean acuzat de fals şi uz de fals”, semnat Mihaela Borcan, prin intermediul căruia primarul Nicolae Voicescu acuză , fără just temei, conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea de fals şi uz de fals, dezimformând astfel cititorii acestui ziar. Pentru o informare corectă a opiniei publice, facem următoarele precizări:

Articolul la care facem referire , apărut ca urmare a declaraţiei primarului comunei Fârtăţeşti, Nicolae Voicescu, conţine informaţii nereale, tendenţioase, care, prin conţinutul lor, aduc atingere imaginii Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, secretarului judeţului Vâlcea şi directorului executiv al Direcţiei Tehnice a instituţiei, acuzaţi pe nedrept de „dezinformarea Ministerului Dezvoltării”.

În realitate, Consiliul Judeţean Vâlcea nu a transmis Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene date eronate sau cu scopul de a scoate din lista de finanţare anumite investiţii, ci, dimpotrivă, a informat corect ministerul prin adresa nr. 4636 din 10.04.2017, în a cărei anexă, la rubrica observaţii, la comuna Fârtăţeşti, au fost specificate clar următoarele: „Nu se asigură respectarea cadrului instituţional, deoarece nu mai sunt membrii ADI APA Vâlcea şi a fost exclus din Lista Investiţiilor Prioritare”. Aceste date, transmise de noi către MDRAPFE, ne-au fost furnizate de operatorul regional APAVIL SA, iar clarificările pe care le-am prezentat la rubrica observatii reflectă corect situaţia reală a comunei Fârtăţeşti.

Tot un fapt real este că, în anul 2015, sub semnătura domnului primar Nicolae Voicescu, Consiliul Local al Comunei Fârtăţeşti a decis ieşirea din ADI APA Vâlcea, în condiţiile în care, comunei Fârtăţeşti îi erau prevăzuţi bani europeni, conform Listei Investiţiilor Prioritare pentru perioada 2014-2020, în cuantum de 628.492 Euro pentru extindere staţie de epurare şi de 1.047.659 Euro pentru extindere sistem de alimentare cu apă.

Aşadar, prin ADI APA Vâlcea, comuna Fârtăţeşti ar fi putut primi, pentru apă şi canal, fonduri europene în valoare de 1.676.151 Euro.

În concluzie, Consiliul Judeţean Vâlcea nu a deinformat Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, ba dimpotrivă, a precizat foarte clar situaţia comunei Fârtăţeşti, în anexa la adresa nr. 4636 din 10.04.2017.