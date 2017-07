Municipiul ARDE si baba de la Primaria Dragasani se piaptana!

Senzational!

In parcul din fata Primariei din Dragasani se afla cel mai frumos si cel mai cel gazon din tara!

Iar noi, nesimtitii de parinti, intram ca niste elefanti si boi ce suntem, sa il distrugem.

Asta fiind preocuparea principala a minunatei Administratii publice a acestui Municipiu, mentinerea in stare perfecta a gazonului mai sus numit, persoanele aflate in subordine si care, nevinovate banuiesc, pentru ca asta le este slujba, sunt nevoite sa ne atraga atentia sa ne caram de pe spatiul verde, sa nu aparem pe monitoarele din interiorul institutiei. Iar noi, ca niste nesimtiti ce suntem, nu intelegem acest lucru si calcam in picioare minunatul strat de buruieni…

Putem sa mergem in parcul de la Batca, ni se sugereaza timid, unde caile de acces se imputineaza pe zi ce trece, sa ne coacem putin copiii, nu le strica putina insolatie. Avem si sectie de pediatrie, nu e asta o problema.

Da, suntem nesimțiți, cat timp si administratia e „indiferenta” si, in afara de salarii, ajutoare sociale, gaz-curent la școli, niste asfalt turnat de necunoscatori (atunci cand ploua poti sa te ineci in cateva zone proaspat asfaltate, trotuare pe care nu poti sa circuli fara sa te uzi, etc. ), o imensitate de zeci – sute de tone de beton si tevi prost vopsite de la batca, nu vad sa faca alte investiții din impozitele platite de populatia saraca a acestui oras.

Ar trebui sa fie atrasi investitori, in conditiile in care jumatate din populatia orasului lucreaza pe salariul minim, cealalta jumatate fiind formata din pensionari si someri, nu izgoniți. Poate sunt doar vorbe, dar se zvoneste ca au fugit cativa investitori de la noi, in alte parti au reusit sa respecte conditiile de functionare si au fost create locuri de munca. O populatie saraca nu plateste impozitele la timp, mai multe afaceri, ce se dezvolta pe marginea afacerilor mari, produc venituri la bugetul local.

Alte probleme: apa asta colorata pe care ar trebui sa o consumam ca fiind potabila, cainii care ne pândesc infometati si insetati la orice pas, tantarii care ne musca copiii si pe noi, fiind nevoiti sa avem la noi tot timpul autan, bratari anti tantari si capuse, Aerius si alte rahaturi in farmacia personala, linistea si ordinea publica, asta lipseste uneori pe la 3-4 dimineata cand se strang grupuri de tineri si nu numai ametiti de căldura, băutură si te miri ce…

Asta ar trebui sa preocupe Administratia, sunt probleme reale, nu ca intram noi cu copiii pe gazonul din parcul din fata Primariei.

O sa ne invatam copiii ca, de fapt, in viata, nu au voie sa faca nimic, nu au drepturi, doar ingradiri si obligatii.

Si, ca sa fiu si mai nesimtit, chiar daca si eu am facut asta acum cativa ani: cand se fac cununii civile si intra pe iarba grupuri de zeci de oameni la pozat, de ce nu ii expediaza nimeni la Batca sau la stadion?

Daca am jignit pe cineva, imi cer scuze. A pornit de la o frustrare a mea, de la dorinta de a-mi justifica nervii provocati mai mult de mine decat de situatia in sine. Aste e parerea mea, nu incerc sa instig, nu vreau sa produc neplaceri. Nu vreau sa se simta nimeni ofensat, decat daca este cazul.

Sursa: Marius Catalin – facebook.com