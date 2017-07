Primarul din Pietrari, Nicolae Moraru, a primit suma de 69 miliarde de lei vechi pentru finanţarea a 3 proiecte

De la Ministerul Dezvoltării Regionale, prin programul PNDL 2, primarul comunei Pietrari, Nicolae Moraru, a primit suma totală de 69 miliarde de lei vechi pentru finanţarea a trei proiecte: „Modernizare și dotare Dispensar uman în comuna Pietrari, sat Pietrari, județul Vâlcea” (10 miliarde de lei vechi); „Pod din beton armat peste pârâul Otăsău, punct la Miroiu – Coastele Cernii, în comuna Pietrari, judeţul Vâlcea” (26 miliarde de lei vechi); „Reabilitare Școala gimnazială în comuna Pietrari, sat Pietrari, județul Vâlcea” (circa 33 miliarde de lei vechi). Primarul comunei Pietrari, Nicolae Moraru, a mai precizat faptul că, în acest an se vor continua lucrările la proiectul ce se derulează pe OG 28, se va reabilita sediul primăriei si se va construi o nouă școală. „Sediul primăriei trebuie urgent reabilitat și modernizat, deoarece consider că primăria este cartea de vizită a unei comune. Vom demola primăria actuală și vom construi una nouă, cu arhitectură din zona Muscelului. De asemenea, este foarte mare nevoie de o altă școală și am hotărât să construim una nouă, cu 12 clase, cu toate cerințele europene, cu soluții inovatoare, care să îndeplinească toate normele pentru eliberarea autorizațiilor. Pe lângă sălile de clasă, dorim și o sală pentru servirea mesei pentru aproximativ 300 de elevi. Ne-am gândit ca, în loc de lapte și corn, mai bine le oferim copiilor o masă caldă. Totodată, dorim să încurajăm natalitatea, iar pentru asta vom oferi suma de 1000 lei pentru fiecare nou născut. Ne-am gândit că această sumă de bani, este binevenită pentru tinerele familii, deoarece la venirea pe lume un nou născut are nevoie de foarte multe lucruri”, a spus primarul Nicolae Moraru. Străveche așezare de moșneni, Pietrariul este o comună prosperă, cu oameni harnici, care păstrează cu sfințenie tradițiile străvechi. Drumurile sunt asfaltate, există alimentare cu apă, canalizare, cablu TV , iar acum administrația locală a anunțat că și-au făcut apariția și investitori interesați de această zonă.