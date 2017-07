Localnicii sunt foarte multumiti: Lucrari de calitate in Ramnicu Valcea, zona Calea Bucureşti – Pârâul Hoţului!

Lucrari de calitate in Ramnicu Valcea, zona Calea Bucureşti – Pârâul Hoţului! Din dispozitia primarului Mircia Gutau, toate rigolele, până la graniţa cu localitatea Budeşti, au fost decolmatate. Mai mult decat atat, acolo unde a fost nevoie, constructorul a realizat, pe lângă decolmatări, şi rigole carosabile betonate pentru scurgerea apei pluviale, lucrări de întreţinere, reparaţii şi ziduri de sprijin. Ioana Tănase şi Constantin Drăgulescu, locuitori ai zonei, au dorit să aducă lamuriri despre importanţa executării acestor lucrări si sa le multumeasca primarului Mircia Gutau si constructorului: ,,Erau foarte necesare lucrarile, când ploua din cauza viiturilor, rigolele nu mai făceau faţă şi de multe ori curţile şi grădinile ne erau inundate. Vegetaţia se dezvoltase şi ea, fiind an ploios, iar rădăcinile distrugeau partea carosabilă a trotuarelor drumurilor şi rigolelor. Suntem mulţumiţi de firma care efectuează lucrările, am văzut că după realizarea investiţiilor au şi erbicidat. ” – au dorit sa mentioneze localnicii.