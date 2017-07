O directoare din Ministerul Educatiei il favorizeaza la concursul de directori pe un INCOMPETENT!

O directoare din Ministerul Educatiei Nationale face presiuni la Valcea pentru ca la un colegiu din Valcea sa fie impus director un protejat de-al ei. In fapt, individul respectiv nu s-a remarcat cu nimic pozitiv in plan educativ si managerial! A, ba da, s-a remarcat ca fiind cel mai mare reclamagiu din judetul Valcea! Este de-a dreptul REVOLTATOR si PENAL faptul ca directoarea din minister doreste sa-si instaleze favoritul in functia de director al celei mai titrate institutii de invatamant din judet. Stimata duduie, pai daca ar ajunge neica nimeni asta director s-ar alege praful de unitatea scolara respectiva in maxim o luna! Arogant, scandalagiu, reclamagiu, slab profesional! Grav si PENAL este faptul ca madam director din minister i-a plasat ipochimenului chimic subiectele la concursul de directori, acesta luand nota aproape maxima, ca altfel nu-l prea ducea mintea! Pana aici s-a mers!

Asteptam evolutia concursului pentru ocuparea posturilor de directori de scoli in judetul Valcea si vom prezenta ulterior toate probele institutiilor abilitate…

Asteptam reactia Ministrului Liviu Pop! Cat o mai tolereaza si protejeaza pe aceasta duduie tupeista si… PENALA?!

Tiberiu Pirnau