Cinci zile de SARBATOARE la Baile Olanesti! Sorin Vasilache, un primar de nota 10!

Orasul Baile Olanesti imbraca pentru cinci zile straie de sarbatoare la cea de-a IX-a editie a evenimentului „Zilele Orasului Baile Olanesti”.

La invitatia domnului primar Sorin Vasilache, am avut deosebita placere sa particip la deschiderea oficiala a manifestarilor.

Baile Olanesti este una dintre cele mai frumoase statiuni turistice din judet. Ocupa primul loc printre statiunile balneoclimaterice din Romania, fiind renumita pentru numarul mare de izvoare minerale cu efecte benefice sănătății.

Este reprezentata de un primar gospodar, care a reusit sa schimbe fata orasului. Sunt convins ca va fi la fel de activ pe viitor si va finaliza toate proiectele propuse.

Turistii si localnicii se pot bucura in aceste zile de concerte cu muzica populara, discoteca in aer liber, dans modern si muzica usoara.

Il felicit pe primarul Sorin Vasilache pentru organizarea evenimentului si pentru modul in care promoveaza orasul pe care il reprezinta!

Deputat PSD, Eugen Neata

