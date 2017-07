Victor Popescu de la ADI Salubrizare, in atentia DNA! Uite cine invarte milioane de euro!

Un mucos liberal, pe numele lui Victor Popescu, invarte milioane de euro, bani europeni, dar si bani ai tuturor localitatilor din judet si de la Consiliul Judetean Valcea pentru… managementul integrat al deseurilor din Valcea. Mucosul se numeste Victor Popescu si, in perioada de trista amintire a guvernarii PNL la Consiliul Judetean Valcea, ipochimenul acesta a fost impus de Buican si camarila hamesita in functia de presedinte al ADI Salubrizare, aceasta functie extrem de banoasa pentru buzunarele clientilor politici liberali. Au trecut aproape doi ani de cand Victor Popescu este presedinte la ADI Salubrizare si nimeni nu stie cu ce se ocupa concret aceasta institutie, in afara de impinsul unor hartii (ca munca o fac alte institutii!) Popescu nu a organizat nici o conferinta de presa, nu a emis raport de activitate, doar a incasat salarii babane, el si acolitii liberali, cu functii de executie in asociatie. Poate ca nu ar fi rau ca procurorii DNA sa-l intrebe de sanatate pe Victoras, baiatul bun la toate, vesnic abonat la sinecuri politice!