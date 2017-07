ULTIMA ORĂ Borza ia în furci politica bugetară a Guvernului: Datoria totală a României a ajuns la 93 miliarde euro

Deputatul independent Remus Borza a analizat, luni, 17 iulie, performanțele fiscal-bugetare ale guvernării, punând accentul în special pe atragerea în țară a doar 4.000.000 euro din fonduri europene în 2017, chiar dacă în bugetul pentru 2017 la capitolul ”venituri” figurează 22 miliarde lei (4,8 miliarde euro) pe care Guvernul se pregătește să le primească de la UE în acest an.

”Din 254 miliarde lei venituri bugetate, 22 miliarde lei reprezinta finantari UE si 232 miliarde lei impozite si taxe. S-o luam metodic. Din cei peste 5 miliarde euro, fonduri europene, am adus in tara pe primele 6 luni, 4 milioane euro pe fonduri structurale si de coeziune (!). Explicatie: desi suntem in al treilea an din exercitiul financiar 2014-2020, nici pana acum nu sunt acreditate autoritatile de management. Colac peste pupaza am desfiintat si Ministerul Fondurilor Europene. Din taxe si impozite am colectat pe primele 6 luni 96 miliarde lei, cu 20 miliarde lei mai putin decat suma ce ar reprezenta jumatate din cea bugetata a fi colectata la 12 luni. Putin probabil ca Fiscul sa recupereze in ultimele 6 luni nerealizatul din primul semestru. Ar trebui sa colecteze 136 miliarde lei cu 40 miliarde lei mai mult fata de primele 6 luni. O misiune imposibila. Raportat la modul defectuos de organizare si functionare al ANAF riscam sa colectam in 2017 mai putin decat in 2015 cand s-a realizat un grad de colectare de 32,8 % respectiv 233 miliarde lei. Ceea ce ar fi impardonabil. Si pentru simplul fapt ca in 2017 PIB-ul Romaniei este cu 105 miliarde mai mare fata de 2015, respectiv 815 miliarde vs 710 miliarde lei.”, a declarat Remus Borza.

Deputatul a avertizat că veniturile bugetate de Guvern pentru anul bugetar 2017 nu se vor realiza. În consecință, potrivit parlamentarului, România riscă ”depășirea cu mai multe procente a deficitului de 3% asumat prin Legea Bugetului și prin Tratatul de la Maastricht.

”Și atunci ce poate să facă Guvernul? Să se împrumute. Și o face. Cu vârf și îndesat. Șeful Trezoreriei din Ministerul Finanțelor Publice, Ștefan Nanu și-a propus să împrumute 50 miliarde Lei și 3 miliarde EURO pentru 2017 (!). Datoria totală a României a ajuns la 93 miliarde euro. În 1989 aveam 0. În 2006 aveam 24 miliarde euro. Consecința, generațiile viitoare să strângă cureaua și s-o lase mai subțire cu distracția.”, afirmă Borza.

Parlamentarul este nemulțumit și de absența investițiilor publice: ”O altă contramăsură la deficit, investiții publice ioc. Oricum pe primele 6 luni nu prea ne-am omorât cu ele. Vreo 6 miliarde lei aproximativ 0,5 % din PIB. Prin programul de guvernare și prin legea Bugetului sunt angajate cheltuieli de capital de 34 miliarde lei reprezentand 4,2% din PIB.”

”Trebuie sa inteleaga si eminentele cenusii din coalitia de guvernare ca doar prin investitii putem asigura o crestere economica echilibrata si sustenabila pentru Romania. In ultimii 4 ani de zile am avut investitii de doar 17-18 miliarde lei anual”, a opinat deputatul Remus Borza, citat de DC News.