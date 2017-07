Secretele videochatului: 5 sfaturi pentru modelele incepatoare

Desi pare a fi un job ideal, videochatul este totusi o alegere care, odata facuta, presupune rabdare si dorinta de perfectionare pana ce va aduce beneficii financiare mari. Fetele care nu au mai lucrat in domeniu trebuie sa tina cont de cateva sfaturi ca sa le ajute sa isi invinga temerile si timiditatea si prin care, sa devina in timp modele de top.

1. Seteaza-ti obiective

Cand incepi aceasta activitate, pune-te in postura unui antreprenor si gandeste un plan de actiune pe termen lung. Ce anume iti doresti sa faci? Vezi acest job doar ca pe un mod de a obtine venituri pentru o perioada scurta sau il privesti ca pe o activitate de viitor? Sa-ti setezi obiectivele este primul pas pe care trebuie sa il faci pentru a avea o cariera de succes, in orice domeniu, deci si in videochat.

2. Respecta orele de lucru

Studiourile de videochat ofera angajatilor pe posturile de modele sa isi faca un program conform disponibilitatii fiecaruia, existand posibilitatea unui orar de lucru de 4 sau de 8 ore, asa cum se intampla si la Glamour Studio In medie, un model ar trebui sa aiba 35 de ore lucrate pe saptamana. Aceasta este o conditie pe care o pun studiourile, dar aduce avantaje si pentru fete deoarece cu cat timpul petrecut online, cu vizitatorii site-urilor este mai mare, cu atat castigurile vor creste.

3. Alege un pseudonim atractiv

Din motive care tin de confidentialitate, modelele de videochat nu se prezinta in fata clientilor cu numele reale, ci isi aleg un nume de scena. Pseudonimul trebuie sa fie cat mai atractiv si totusi simplu, pentru a fi retinut de catre vizitatori. Alegerea unui nume de scena este si un mod bun de promovare.

4. Fii pozitiva si deschisa

Cei care acceseaza aceste site-uri o fac pentru ca simt nevoia sa comunice cu cineva, sa rada si sa se simta bine. De aceea, nimeni nu ar solicita un show privat unei fete cu o mimica posomorata. Fii vesela si carismatica in fata camerei web si iti vei forma mult mai repede o comunitate de vizitatori.

5. Prezinta-te intr-un mod cat mai abordabil

Clientii se asteapta ca tu sa fii dispusa sa ii asculti si exact asta e ceea ce ai de facut. De asemenea, vorbeste-le despre tine si lasa-le senzatia ca te deschizi in fata lor, povestindu-le lucruri referitoare la pasiunile sau temerile tale.