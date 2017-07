Primarul din Pesceana, Ion Vasile, a primit de la Ministerul Dezvoltării suma totală de 17,9 milioane lei

Zilele trecute, primarul comunei Pesceana, Ion Vasile, a primit vestea bună de la Ministerul Dezvoltării privind alocarea sumei totale de 17,9 milioane de lei pentru patru proiecte depuse prin PNDL în primăvara acestui an: este vorba de 1,63 milioane de lei pentru şcoli, 2,26 milioane de lei pentru grădiniţe, 4,28 milioane lei pentru poduri şi 9,74 milioane de lei pentru drumuri (inclusiv DC 112). „Am făcut un studiu de fezabilitate cu o firmă de consultanţă de la Bucureşti, deoarece vrem să construim o grădiniţă cu program prelungit, în locul fostului cămin cultural care nu mai funcţionează, şi care este propus pentru demolare. Grădiniţa va avea 30 de locuri, cu două clase. Această locaţie, de pe Valea Pescenei este necesară, deoarece noi avem o grădiniţă în incinta şcolii. Încercăm să depunem acest proiect şi pe fonduri europene, dar şansele sunt minime, pentru că nu cred că ne vom plia condiţiilor impuse de programele europene, noi fiind o localitate mică, sub 2000 de locuitori. Ca să fiu sigur de finanţare vom merge la două capete, aşa cum am făcut şi cu înfiinţarea reţelei de apă, un proiect pentru care am prins finanţarea într-un final prin OUG 28, o investiţie care astăzi este pe ultima sută de metri”, a afirmat social-democratul Ion Vasile. Pe tema absorbţiei fondurilor prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, primarul localităţii Pesceana a mai depus un proiect pentru reabilitarea şcolilor, a dispensarului, dar şi a primăriei, dar şi pentru ridicarea unei săli de sport pentru elevi. Din aceleaşi alocări de fonduri, în localitate se va înfiinţa reţeaua de canalizare, se va realiza asfaltarea drumurilor comunale, dar şi modernizarea iluminatului public. „Avem multe proiecte depuse la Ministerul Dezvoltării. Unul dintre ele prevede reabilitarea şcolii, unde vor intra lucrări de modernizare începând de la schimbarea acoperişului, anveloparea clădirii, dar şi extinderea şi construirea unei săli de sport. În localitate avem o singură şcoală, iar grădiniţa este amenajată în incinta acesteia. Culmea este că avem autorizaţie de funcţionare, dar nu avem grupurile sanitare în interior. Am făcut acest proiect de reabilitare prin care vom renunţa la o sală de cursuri, pentru amenajarea grupurilor sanitare. Am depus toate aceste proiect pentru că acum este momentul. Nu se ştie când ne vom mai întâlni cu asemenea şanse prin OG nr. 28”, a declarat primarul Ion Vasile înainte de primirea veştii de la Guvern.