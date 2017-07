Infractiuni rutiere la Berbesti, Sutesti si Muereasca

În acest weekend, polițiștii rutieri au constatat mai multe infracțiuni, în urma controalelor din trafic.

La data de 14 iulie a.c., polițiștii din cadrul Poliției orasului Berbesti au oprit pentru control pe Drumul Județean 605 C in localitatea Alunu, un autoturism care circula pe un sector de drum in care circulatia este interzisa, semnalizat prin indicator in acest sens.

La volan se afla un bărbat de 31 de ani din Alunu, iar din verificări s-a constatat ca bărbatul nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

La data de 14 iulie a.c. polițiștii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Sutesti au depistat pe raza comunei Susani, pe Drumul Județean 677, un bărbat de 30 ani din comuna Cirlogani, județul Olt in timp ce conducea un moped fără a deține permis de conducere.

Totodata s-a constatat faptul ca acesta se afla sub influenta bauturilor alcoolice, fiind testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,62 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la spitalul, unde i-au fost recoltate probe de sange.

La data de 14 iulie a.c. polițiștii din cadrul Postului de poliție Muereasca, au depistat un tânăr de 16 ani, in timp ce conducea pe Drumul Comunal Hotarele din comuna Muereasca, județul Valcea, un motociclul, fara a fi inmatriculat sau inregistrat in circulatie si fara a detine permis de conducere.