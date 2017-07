Don Sami Valcu, ban pe ban din… suferinta!

Controversatul Samoil Vîlcu, liderul grupului PNL din Consiliul Judeţean, continuă să fie printre cei mai bogaţi consilieri judeţeni, asta dacă te uiţi peste declaraţia de avere. Numai de la firmele SC Elixir SRL Călimăneşti şi SC Prima Farm SRL, Samoil Vîlcu a încasat dividende de peste 2,7 miliarde de lei vechi, plus venituri în 2016 din salarii tot de la cele două societăţi de circa 400 milioane de lei vechi, alţi 60 milioane de lei vechi de la Consiliul Judeţean, la care se mai adaugă 880 milioane lei vechi ridicaţi de soţia sa de la Spitalul Judeţean Vâlcea. Despre preşedintele Colegiului Farmaciştilor Vâlcea, Samoil Vîlcu, mai spunem că este asociat la SC Elixir SRL Călimăneşti şi SC Prima Farm SRL şi administrator la SC Miosotis SRL. În conturi bancare, Vîlcu mai are strânşi peste 100.000 EURO, în timp ce la Ministerul Finanţelor are certificate în valoare de alte 20.000 EURO. Averea farmacistului Vîlcu mai cuprinde un teren, o vilă şi un apartament în Călimăneşti, plus un spaţiu comercial în Râmnicu Vâlcea.