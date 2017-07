Dezmat la malul Marii Negre cu bani publici de la ABA Olt! Pietrisi intra in tufis!

Directorul general al ABA Olt, Liviu Pietrisi, arunca cu banii publici in protejatele din interiorul institutiei! Parasutatul de la Olt a semnat zilele trecute un referat, prin care aproba cheltuirea sumei de 100 milioane lei vechi pentru un curs de perfectionare la malul Marii Negre (5 zile)! Fericitele sunt: Corina Tosu (Relu stie de ce!) si Marinela Neacsu (foto), directoare economica in cadrul ABA Olt – sotia lui Petre Neacsa, secretar general in Ministerul Transporturilor. Probabil ca vor manca numai caviar mimozele cu pricina si vor dormi la hotel de cinci stele!