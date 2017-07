Constantin Rădulescu : „În aceste zile se joacă soarta țării. Dacă PSD pică, România pică!”

R: Domnule Constantin Rădulescu cum trăiți ultimele evenimente de pe scena politică românească?

CR : ” Pentru mine ecuația este simplă, dar este îngrozitoare! Liderul nostru este atacat pentru că, dacă vrei să termini un partid sau o organizație , îi ataci liderul. Liviu Dragnea trebuie să reziste , iar eu ca Președinte de Organizație Județeană și colegii mei îl susținem pentru că în aceste zile se joacă soarta țării. Dacă PSD pică și programul de guvernare nu se implementează, România pică ! Așadar, noi și aliații noștrii trebuie să fim uniți mai mult ca oricând. În aceste zile este vorba despre patriotism, iar programul de guvernare trebuie aplicat pentru ca România să rămână în picioare.”

R: Ce speranțe aveți la rectificarea bugetară?

CR :” Am înaintat adresă către Primul Ministru, către membrii Guvernului , în care am solicitat fonduri și având în vedere declarația lui Mihai Tudose, legat de faptul că rectificarea va fi pe plus, sunt optimist că vom avea fonduri pentru județ. Am solicitat și parlamentarilor sprijin în condițiile legii.”

R: Ce știți despre OG 28? Când vin banii ?

CR: ” Cred că undeva săptămâna viitoare vor fi publicate documentele oficiale cu privire la alocările de fonduri pe acest program național. Sunt convins că județul nostru va beneficia la nivelul fiecărei localități pe sume destinate unor lucrări de modernizare a infrastructurii și a altor investiții solicitate prin acest program. „.

R: Vor începe lucrările anul acesta?

CR: ” Cu o bună organizare pot începe lucrările de anul acesta. „.

R: În plan politic PSD Vâlcea desfășoară activități în această perioadă?

CR: ” Bineînțeles. Avem după cum știți în derulare proiectul PSD Vâlcea premiază EXCELENȚA , prin care vom premia elevii cu nota 10 la BAC. Consilierii noștrii, parlamentarii continuă întâlnirile și deplasările în teritoriu, iar în zilele următoare vom avea întâlnire a seniorilor PSD din Râmnicu Vâlcea. Se lucrează la reactualizarea bazei de date și a altor chestiuni interne care țin de organizare. ”

R: O ultimă întrebare.Cât va rezista Guvernul Tudose?

CR : „Va rezista atât cât vom fi uniți și vom înțelege că programul de guvernare trebuie aplicat, iar acest lucru trebuie să se întâmple pentru România și pentru români, pentru binele tuturor cetățenilor acestei țări .”

Va multumesc!

Tiberiu Pirnau