Luminița Huțupan: „Nu mai am loc la mine în țară! Cred că am făcut ceva pentru handbalul din Rm. Vâlcea și nu cred că meritam să mi se întoarcă spatele” 

Luminița Huțupan Dinu, fostul mare portar al României, s-a săturat de umilințele la care a fost supusă și se gândește chiar să plece din țară.

Cel mai bun portar de handbal din lume, din toate timpurile, titlu acordat de Federația Internațională de Handbal, Luminița Huțupan Dinu (45 de ani) nu-și găsește locul în orașul său natal, la Rm. Vâlcea – noteaza gsp.ro

Fost antrenor cu portarii la echipa locală, HCM Rm. Vâlcea, Luminița a fost anunțată că nu intră în vederile clubului pentru sezonul viitor. Legenda Oltchimului e contrariată și revoltată că în tot acest timp a fost permanent mințită și dusă cu vorba.

„Handbalul nu a început la Vâlcea cu Huțupan și nici nu se va termina cu Huțupan. Dar e intrigant ceea ce mi s-a întâmplat mie. Cred că am făcut ceva pentru handbalul din Rm. Vâlcea și nu cred că meritam să mi se întoarcă spatele.

În toamnă, când s-a apelat la serviciile mele, pentru a antrena portarii, am vorbit că voi avea contract până în această vară, iar apoi mi se va prelungi. Am plecat în vacanță și de atunci am tot fost amânată de cei care susțin formația”, a declarat Luminița Huțupan Dinu.

„NOUL ANTRENOR NU VREA SĂ LUCREZE CU TINE!”

Câștigătoare de trei ori a Ligii Campionilor, Luminița Huțupan a continuat să povestească ceea ce i s-a întâmplat.

„Cu doar câteva zile înainte să înceapă pregătirea pentru noul sezon, am fost sunată de președintele clubului, domnul Petre Berbecaru, care mi-a spus că noul antrenor, Aurelian Roșca, nu vrea să lucreze cu mine, fără să mi se spună și de ce”, a adăugat Luminița.

„Acest mare antrenor în devenire a preferat să aduca doi secunzi, pe nașul și pe finul! Că doar așa se procedează în România, alegerile se fac pe nepotism, nu pe valoare”.

