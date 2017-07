Fostul primar din Sălătrucel, Dumitru Drăghici a scăpat cu 3 ani de închisoare cu suspendare în primul dosar de corupţie

În urma unei sentinţe a Tribunalului Vâlcea,

Fostul primar din Sălătrucel, Dumitru Drăghici a scăpat cu 3 ani de închisoare cu suspendare în primul dosar de corupţie

După trei ani de termene și amânări, Tribunalul Vâlcea a pronunţat zilele trecute sentinţa în Dosarul nr. 2740/90/2014, care priveşte corupţia săvârşită de fostul primar al comunei Sălătrucel, Dumitru Drăghici, fostul viceprimar Vasile Miu şi alţi angajaţi din primărie. Iată soluţia Tribunalului Vâlcea: „În temeiul art.386 cod penal, schimbă încadrarea juridică a faptelor arătate în actul de sesizare ca fiind comise de către inculpatul Miu Vasile,din „folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, în formă continuată, faptă prev.de art.181 alin 1 din Legea 78/2000, cu aplic.art.35 alin.1 Cod Penal (3 acte materiale); “înşelăciune”, în formă continuată, faptă prev. de art.244 alin.1 şi 2 Cod Penal, cu aplic. art.35 alin. 1 Cod Penal (3 acte materiale); complicitate la infracţiunea de “conflict de interese”,faptă prev. de art. 48 alin. 1 Cod Penal rap. la art. 301 alin.1 Cod Penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal,toate cu aplic. art. 5 şi art. 38 alin. 1 Cod penal,în „folosirea sau prezentarea cu rea – credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, în formă continuată, faptă prev.de art.181 alin 1 din Legea 78/2000, cu aplic.art.35 alin.1 Cod Penal (3 acte materiale) şi complicitate la infracţiunea de “conflict de interese”,faptă prev. de art. 48 alin. 1 Cod Penal rap. la art. 301 alin.1 Cod Penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal,ambele cu aplic. art. 5 şi art. 38 alin. 1 Cod penal , din complicitate la infracţiunea de „folosirea sau prezentarea cu rea – credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, în formă continuată, faptă prev.de art.48 alin. 1 Cod Penal rap.la art.181 alin 1 din Legea 78/2000, cu aplic.art. 35 alin.1 Cod Penal (3 acte materiale); complicitate la infracţiunea de “înşelăciune”, în formă continuată, faptă prev. de art. 48 alin. 1 Cod Penal rap.la art. 244 alin.1 şi 2 Cod Penal, cu aplic. art.35 alin. 1 Cod Penal (3 acte materiale); – “conflict de interese”,faptă prev. de art.301 alin.1 Cod Penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal. – „fals intelectual”, faptă prevăzută de art. 321 alin. 1 Cod penal ; – „uz de fals”, faptă prevăzută de art. 323 Cod penal,toate cu aplic. art. 5 şi art. 38 alin. 1 Cod penal,în: complicitate la infracţiunea de „folosirea sau prezentarea cu rea – credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, în formă continuată, faptă prev.de art.48 alin. 1 Cod Penal rap.la art.181 alin 1 din Legea 78/2000, cu aplic.art. 35 alin.1 Cod Penal (3 acte materiale); – “conflict de interese”,faptă prev. de art.301 alin.1 Cod Penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal. – „fals intelectual”, faptă prevăzută de art. 321 alin. 1 Cod penal ; – „uz de fals”, faptă prevăzută de art. 323 Cod penal,toate cu aplic. art. 5 şi art. 38 alin. 1 Cod penal,în cazul inculpatului Drăghici Dumitru, din complicitate la infracţiunea de „folosirea sau prezentarea cu rea – credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, în formă continuată, faptă prev.de art. 48 alin. 1 Cod Penal rap.la art.181 alin 1 din Legea 78/2000, cu aplic.art.35 alin.1 Cod Penal ( 3 acte materiale); – complicitate la infracţiunea de “înşelăciune”, în formă continuată, faptă prev. de art.48 alin. 1 Cod Penal rap.la art.244 alin.1 şi 2 Cod Penal, cu aplic. art.35 alin. 1 Cod Penal ( 3 acte materiale); – complicitate la infracţiunea de “conflict de interese”,faptă prev. de art.48 alin. 1 Cod Penal rap.la art.301 alin.1 Cod Penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal,toate cu aplic. art. 5 şi art. 38 alin. 1 Cod penal,în: complicitate la infracţiunea de „folosirea sau prezentarea cu rea – credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, în formă continuată, faptă prev.de art. 48 alin. 1 Cod Penal rap.la art.181 alin 1 din Legea 78/2000, cu aplic.art.35 alin.1 Cod Penal ( 3 acte materiale); – complicitate la infracţiunea de “conflict de interese”,faptă prev. de art.48 alin. 1 Cod Penal rap.la art.301 alin.1 Cod Penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal,ambele cu aplic. art. 5 şi art. 38 alin. 1 Cod penal.

Condamnă pe inculpatul DRĂGHICI DUMITRU,la 3 ani închisoare şi interzicerea exercitării drepturilor prev.de art.66 lit.a,b c.pen. pe o perioadă de 2 ani. În temeiul art.65 c.pen.,ca pedeapsă accesorie,interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev.de art.66 lit.a,b c.pen. În temeiul art.91 c.pen., Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 3 ani. Pe durata termenului de supraveghere,conform disp.art.93 al.1 c.pen., condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art.93 al.2 c.pen. se impune condamnatului să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate şi să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanţei. În temeiul art.93 al.3 c.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei Sălătrucel. În temeiul art.396 al.5 c.pr.pen.,rap.la art.16 lit.a c.pr.pen.,

Admite acţiunea civilă formulată de către partea civilă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Vâlcea. Obligă pe inculpaţii Miu Vasile,Drăghici Dumitru,Grecu Nicolaie Dan , Cernea Elena şi Mesia Ion,în solidar,între ei şi cu partea responsabilă civilmente Asociaţia Crescătorilor de Bovine, Ovine, Porcine şi Albine Sălătrucel, judeţul Vâlcea,la plata către partea civilă a sumei de 835.948,42 lei, reprezentând sprijin pe suprafaţă aferentă campaniilor 2010 şi 2011,inculpaţii Miu Vasile,Drăghici Dumitru,Grecu Nicolaie Dan şi Cernea Elena,în solidar,între ei şi cu partea responsabilă civilmente Asociaţia Crescătorilor de Bovine, Ovine, Porcine şi Albine Sălătrucel, judeţul Vâlcea,fiind obligaţi la plata către partea civilă şi a sumei de 478.522,51 lei, reprezentând sprijin pe suprafaţă aferent campaniei 2012. În temeiul art.404 c.pr.pen., Menţine măsurile asigurătorii dispuse asupra bunurilor inculpaţilor şi părţii responsabile civilmente prin ordonanţa de luare a măsurilor asiguratorii nr. 129/P/2012 din 05.03.2014, ordonanţa nr.129/P/2012 din 14.03.2014, ordonanţa nr. 129/P/2012 din 24.03.2014. În temeiul art.25 al.3 c.pr.pen., Dispune restabilirea situaţiei anterioare acordării subvenţiilor,cu privire la dreptul de concesiune/arendare asupra terenurilor ce au făcut obiectul contractelor de concesiune,respectiv arendare nr. 1088/22.04.2010 şi desfiinţarea contractului de concesionare nr. 1088/22.04.2010, contractului de arendare nr. 1088/22.04.2010 şi declaraţiilor înregistrate la APIA Vâlcea sub nr. VL-32884 din 05.01.2011 (întocmită la data de 20.04.2010 de către inculpatul Miu Vasile), nr. VL-32884 din 05.01.2011 (întocmită la data de 05.04.2011 de către inculpatul Miu Vasile), nr. VL-72363 din 12.09.2012 şi nr. 30429 din 16.07.2010 (întocmită la data de 22.04.2010 de către inculpatul Miu Vasile). În temeiul art.274 c.pr.pen., Obligă pe fiecare inculpat la plata către stat a câte 2000 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare”.

(Nicu Trandafir)