Regula de care trebuie sa tina cont orice valcean care isi construieste o casa

In Romania, de-a lungul ultimilor ani, domeniul constructiilor a cunoscut nenumarate fluctuatii si schimbari. Aparitia obligativitatii de a angaja un diriginte de santier si inasprirea avizelor necesare pentru ridicarea unui imobil sunt doar cateva dintre ele. In acest sens, magazinul online eMenatwork.ro a realizat un studiu de piata pentru a afla cate firme de constructii exista in Valcea si cat de interesati sunt locuitorii din judet de achizitionarea de materiale de constructii din mediul online.

Atunci cand vine vorba despre demararea unor lucrari de constructie sau consolidare, angajarea unui diriginte de santier reprezinta una dintre cele mai importante reguli de care orice proprietar trebuie sa tina cont. Pana la jumatatea anului 2015, aceasta masura era obligatorie doar in cazul proiectelor complexe, de anvergura. Odata cu modificarea legii nr. 10/1995, a fost introdusa obligativitatea existentei unui diriginte (coordonator) de santier pentru orice tip de constructie, chiar si in cazul caselor de la tara.

Practic, cele mai importante sarcini pe care trebuie sa le aiba un diriginte de santier sunt:

I. Verificarea autorizatiei de constructie si a documentelor aferente

II. Selectarea materialelor de constructii

III. Supravegherea modului in care se desfasoara lucrarea

IV. Sesizarea unor eventuale probleme aparute pe santier

V. Verificarea respectarii standardelor de calitate

VI. Oferirea de consultanta viitorului proprietar al constructiei

Dirigintele de santier este persoana cheie din intregul proces de constructie, fiind cel care se asigura ca lucrarea decurge conform planului stabilit. Mai mult decat atat, acesta reprezinta proprietarul in fata proiectantului, a muncitorilor, a furnizorilor de materiale etc. In cazul in care legea nu este respectata, persoanele in cauza pot fi pedepsite cu amenzi intre 5.000 si 10.000 de lei.

Cu ajutorul informatiilor furnizate de Institutul National de Statistica si a datelor inregistrate de Google in ultimele 24 de luni, magazinul online eMenatwork.ro a realizat o cercetare de piata care evidentiaza, in linii mari, situatia domeniului constructiilor din judetul Valcea.

La jumatatea anului 2016, in Valcea existau 272 de diriginti de santier autorizati de Inspectoratul de Stat in Constructii. Din acest punct de vedere, Valcea se situeaza pe locul 15 in topul judetelor cu cei mai multi specialisti, pe primul loc fiind Bucuresti, iar pe ultimul Covasna. In ceea ce priveste numarul firmelor de constructie existente in judet, Valcea se afla pe pozitia 29 la nivel national, cu o scadere de 1,41% a acestora in ultimii 5 ani.

Locuitorii din judetul Valcea au devenit din ce in ce mai interesati de achizitionarea materialelor de constructie necesare din mediul online, dovada fiind cresterea volumului de cautari cu 5,80% in ultimele 12 luni. Din acest punct de vedere, Valcea ocupa locul 33 la nivelul intregii tari.

De ce isi doresc oamenii sa cumpere astfel de produse de pe Internet si renunta la obiceiul de a mai merge in magazinele obsnuite? Raspunsul este cat se poate de simplu. Economisesc timp, intra rapid in posesia produselor dorite si, de foarte multe ori, beneficiaza de preturi avantajoase.