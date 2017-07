Cosmar pentru trei tinere din Valcea, plecate sa lucreze in Spania. „Muncim nemancate 10 ore pe zi, nu primim niciun ban” 

Conditiile de cazare sunt mizere si exista riscul sa nu va primiti salariul. Mii de oameni au ajuns in situatii dramatice. Recent, 3 femei din Valcea au ramas pe drumuri in Spania. Pentru siguranta, luati legatura cu agentia pentru ocuparea fortei de munca din judetul dumneavoastra.

Cele trei romance care au intre 19 si 29 de ani au ajuns in urma cu doua saptamani in Spania, la o ferma de ciuperci, cu ajutorul unui intermediar. In strainatate, li s-au luat actele, iar conditiile de munca nu aduceau cu promisiunile de acasa.

”I-am platit un comision de 250 de lei de persoana, ne-a promis ca vom ajunge aici, ca vom avea 6 euro pe ora, bani de drum si mancare. N-am primit nimic aici, la munca e execrabil. Mizerie ingrozitoare, n-aveam bani sa luam de mancare, sa mergi nemancat sa stai 10 ore la munca .. e ingrozitor”, povesteste una dintre ele

