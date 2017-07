Memorialul Nicolae Bălcescu organizează cursuri GARTUITE de limba engleza

In perioada 10-14 iulie 2017, Memorialul Nicolae Bălcescu, organizează in parteneriat cu Universitatea din Piteşti, Facultatea de Litre, cursuri de limba engleza la sediul institutiei noastre. Cursurile de limba engleza, nivel mediu, se desfăşoară in zilele de luni,miercuri ,joi si vineri între orele 9-13 si sunt sustinute de catre lectorul universitar Alina Ungureanu.

Intrarea este libera.