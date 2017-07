Al doilea dosar instrumentat de DNA pe numele fostului primar din Boişoara, Nicu Gheorghe…

Zilele trecute, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Pitești au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului Nicolae (Nicu) Gheorghe, la data faptei primar al comunei Boișoara, județul Vâlcea, cu privire la săvârșirea infracțiunii de instigare la infracțiunea de folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în forma tentativei și în formă continuată. De asemenea, DNA i-a mai trimis în judecată pe Daniel Rezervă şi Liviu Laurenţiu Achim cu privire la săvârșirea infracțiunii de tentativă la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: în cursul anului 2014, inculpații Rezerva Daniel și Achim Laurențiu Liviu au depus cu rea-credință la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) mai multe documente false, inexacte și incomplete în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemelor unice de plată, pentru suprafețele de 85,02 hectare respectiv 62,09 hectare, reprezentând pajiști comunale aflate pe raza localității Boișoara, județul Vâlcea, pe care nu le dețineau în realitate. Inițiativa obținerii fondurilor europene în modalitatea arătată mai sus a aparținut inculpatului Gheorghe Nicolae, care a inițiat și realizat demersurile legale în cadrul Consiliului local și a încheiat, cu nerespectarea dispozițiilor legale, două contracte de închiriere a pajiștilor comunale atât cu inculpatul Rezerva Daniel cât și cu inculpatul Achim Laurențiu Liviu. Cele două documente au fost depuse ulterior la APIA, în scopul obținerii pe nedrept a sprijinului financiar nerambursabil. Ca urmare a verificării administrative a dosarelor depuse de către cei doi inculpați, APIA – Centrul Județean Vâlcea a constatat nerespectarea criteriilor de eligibilitate, aspect care a avut ca urmare respingerea cererilor de plată. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Vâlcea.

În luna aprilie din acest an, tot procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului Nicu Gheorghe, la data faptelor primar al comunei Boișoara, județul Vâlcea, pentru săvârșirea infracțiunilor de: instigare la infracțiunea de folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în forma tentativei, instigare la infracțiunea de fals intelectual, instigare la infracțiunea de uz de fals. Totodată, DNA l-a mai trimis în judecată pe Gheorghe Popelcă pentru săvârșirea infracțiunilor de: folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă tentativei, complicitate la infracțiunea de fals intelectual. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: în cursul anului 2014, la instigarea primarului Gheorghe Nicolae, inculpatul Popelca Gheorghe a depus cu rea-credință la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) mai multe documente false, inexacte sau incomplete, în scopul de a obține în mod injust fonduri nerambursabile în cadrul schemei unice de plată pe suprafață, în condițiile în care acesta din urmă nu îndeplinea condițiile de eligibilitate referitoare la deținerea unui anumit număr de animale. Anterior, inculpatul Gheorghe Nicolae a depus diligențele necesare pentru ca Consiliul Local să emită o hotărâre în urma căreia i-a fost închiriată celuilalt inculpat suprafața de teren de 91,62 ha aflată în domeniul privat al comunei, cu destinația – pajiște. În continuare, inculpatul Gheorghe Nicolae a instigat un angajat al Primăriei să aplice pe un proces-verbal de predare amplasament ștampila cu semnătura olografă a edilului, în condițiile în care nu a avut loc o astfel de predare-primire. Ca urmare a verificării administrative, APIA – Centrul județean Vâlcea a constatat neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate, ceea ce a determinat respingerea cererii de plată formulată de inculpatul Popelca Gheorghe. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Vâlcea.

(Petre Coman)