Gabriel Bajan, baiatul lui taticu, cel mai bogat consilier local din Ramnic

Poate cel mai bogat consilier local din Râmnicu Vâlcea este Gabriel Băjan de la PER, care la vârsta de sub 30 de ani a „reuşit” să adune averi impresionante. Numai anul trecut, acesta a a avut încasări de peste 2,2 miliarde de lei vechi din „restituiri aport” de la firmele SC Cristi Farm SRL, SC Savimi Invest SRL şi SC Roguba Trading SRL, la care mai putem adăuga venituri de 540 milioane de lei vechi de la SC Farmacia Băjan SRL, 30 miliooane de lei vechi de la SC Dab Cargo SRL, 100 milioane de lei vechi de la SC Piersim SRL, 35 milioane de lei vechi din indemnizaţia de consilier local, plus 700 milioane de lei încasaţi de soţia sa din chirii, salarii şi subvenţii de la APIA. Mai spunem că Gabriel Băjan este asociat unic la SC Savimi Invest SRL şi asociat (50%) la SC Cristi Farm Trading SRL Gorj, SC Roguba Trading SRL, SC Piersim SRL şi SC Maguba Invest SRL. Ca avere, Gabriel Băjan mai deţine un teren şi o vilă în Râmnicu Vâlcea, bijuterii de 15.000 euro, conturi şi depozite bancare de circa 500 milioane de lei vechi, iar anul trecut a acordat împrumuturi în nume personal de peste 1 miliard de lei vechi către SC Cristi Farm SRL şi Sebastian Veţeleanu.