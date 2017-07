Viata oamenilor din Berbesti, pusa in PERICOL de autoritatile incompetente!

Am primit la redactie:

Buna ziua !

Doresc sa va aduc la cunostinta o situatie greu de imaginat in secolul 21 . Desi au fost anuntate coduri portocalii si rosii de canicula , in orasul Berbesti , de mai bine de o saptamana o parte dintre locuitori (si anume satele Rosioara si Damteni si o parte din strada Principala ) nu au APA . Motivul invocat este unul absurd , operatorul local impreuna cu autoritatile locale presupunand ca daca ar furniza apa cetatenilor din aceste sate , acestia ar …uda gradinile !!!!

Nu este posibil ca sute , de familii si gospodarii sa fie private de alimentarea cu apa in aceste zile toride de vara , acesta societate capusa care ar trebui sa furnizeze apa sta cu mainile in san si paseaza vina primariei pentru incompetenta crasa de care da dovada . In realitate , in anul 2013 , in urma unei licitatii trucate , aceasta societate capusa a preluat SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA al orasului Berbesti , iar de atunci pana acum si-au batut joc in continuu de locuitorii orasului , in fiecare an fiind mari probleme legate de furnizarea de apa si de calitatea acesteia , presupunandu-se ca se furnizeaza apa POTABILA (in niciun caz) , iar in acest an , in aceasta perioada cand apa (chiar si nepotabila cum era) este vitala pentru populatie , pentru gospodarii , conucerea localalitatii impreuna cu societatea capusa ce inghite fara rusine banii din bugetul local si din incasarile pentru apa, nu iau niciun fel de masura pentru remedierea situatiei.

Intr-o tara civilizata , pentru o astfel de situatie in care se pune in pericol viata si sanatatea publica a sute de persoane prin administrarea cu rea-credinta a unui SERVICIU PUBLIC , acesti oameni care raspund de cetatenii acestui oras , ar fi fost judecati si pedepsiti pentru ceea ce fac .

Speram ca dumneavoastra sa sesizati organele compentente , fiindca noi nu avem nicio putere in fata mafiei locale care se joaca cu vietile oamenilor din Berbesti .

Va multumim anticipat si speram ca vocile noastre vor fi auzite !!!

Cu respect ,

Lautaru Gheorghe