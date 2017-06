Deputatul Buican si averea lui dubioasa – in atentia Agentiei Nationale de Integritate!

Am reuşit să intrăm în posesia declaraţiei de avere a „prietenului” nostru deputatul liberal Cristian Buican, din care aflăm că acesta a achiziţionat în 2015, în nume personal… cinci terenuri în comunele Budeşti şi Perişani în suprafaţă totală de circa 8 hectare. La capitolul locuinţe, deputatul Buican spune că nu are un acoperiş deasupra capului (inca locuieste la prietenul – patron – ruda Stefan, patronul de la Roxi Com – firma abonata la contracte grase cu autoritatile locale!), dar acesta deţine bijuterii în valoare totală de 15.000 euro şi conturi bancare la BCR Vâlcea şi CEC Bank în valoare de alte 15.000 euro (oare cum a reusit sa economiseasca acesti bani, in conditiile in care a cumparat terenurile mentionate anterior?!). Anul trecut, Cristian Buican a dat un împrumut în nume personal de 335 milioane de lei vechi către firma SC Lovagro SRL (deţinută de familia Buican), dar a mai vărsat şi donaţii şi alte împrumuturi care totalizează 800 milioane de lei vechi către Partidul Naţional Liberal ( DE UNDE A AVUT ATATIA BANI, MISTER DEPUTAT???). Anul trecut, ipochimenul a incasat de la Camera Deputaţilor peste 1,6 miliarde de lei vechi, adică 135 milioane de lei vechi lunar net (da, dar din acesti bani a trebuit sa plateasca soferul si consilierul plus alte cheltuieli cu combustibilul si chiria cabinetului parlamentar!). La această sumă se mai adaugă 550 milioane de lei vechi din produse agricole şi 150 milioane de lei vechi sub formă de subvenţii agricole. ANI are de lucru! Si numai!