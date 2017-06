SENZATIONAL! Presedintele Romaniei a promulgat o LEGE care-i priveste pe toti PENSIONARII din Ramnicu Valcea!

Astazi, este o zi in care toti locuitorii municipiului Ramnicu Valcea si cei care locuiesc pe o raza de 8 km in jurul acestuia, se pot bucura de reusita pe care am avut-o cu privire la introducerea localitatii noastre in Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii.

Le multumesc tuturor celor care au avut incredere in mine si m-au sustinut!

Presedintele Romaniei a promulgat legea pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Ea se refera la reducerea varstei de pensionare pentru persoanele care locuiesc in orase foarte poluate industrial.

Camera Deputatilor a adoptat, in 23 mai, in calitate de for decizional, initiativa legislativa in acest sens.

Conform textelor adoptate, „persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluarea remanenta datorita extractiei si prelucrarii minereurilor neferoase cu continut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, a pulberilor metalice şi/ sau de cocs metalurgic, precum si a emisiilor de amoniac si derivate, in municipiul Ramnicu Valcea si pe o raza de 8 km in acestuia, beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani fara penalizarea.

Eugen Neata, deputat PSD