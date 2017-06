Klaus Iohannis l-a desmnat pe Mihai Tudose (PSD) ca viitor premier. Aceasta criza politica dauneaza grav Romaniei 

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat la ora 20.00 ca l-a desemnat pe Mihai Tudose, propunerea PSD-ALDE, drept viitor premier. Iohannis si-a motivat decizia spunand ca Romania e in criza politica, iar aceasta criza „dauneaza grav Romaniei”. Iohannis a cerut partidelor sa urgenteze procedurile parlamentare astfel incat Romania sa aiba guvern in aceasta saptamana. Iohannis a spus ca doar PSD-ALDE au propus un premier, desi la iesirea de la consultari Traian Basescu anuntase ca si PMP a facut o propunere, pe Siegfried Muresan.

Reamintim ca PSD si ALDE l-au propus pe Mihai Tudose, iar PMP l-a propus pe Siegfried Muresan. Presedintele a facut declaratia de presa la ora 20.00, la Palatul Cotroceni, la o ora dupa incheierea consultarilor cu partidele. In afara de coalitia PSD-ALDE si de PMP, nici un partid nu a facut nominalizari.

Urmareste declaratiile LIVE VIDEO:

Cele mai importante declaratii ale lui Klaus Iohannis:

– S-au incheiat consultarile cu partidele parlamentare in vederea formarii unui nou guvern.

– Cateva concluzii: PSD si ALDE sustin ca au in continuare majoritate in Parlament. S-au prezentat impreuna si au inaintat o propunere in persoana dlui Mihai Tudose

– Partidele din Opozitie in principal nu au avut propuneri concrete si din discutii nici nu a rezultat ca ar existat intelegere politica intre partidele din Opozitie

– Aceasta criza politica prin care trecem dauneaza grav Romaniei: dauneaza economiei, imaginii Romaniei in lume si opinia mea e ca aceasta criza trebuie terminata foarte repede.

– Trebuie sa avem rapid un nou guvern

– Luand in considerare toate acestea si avand in vedere ca e nevoie urgenta de guvern, il desemnez pe domnul Tudose ca viitor premier

– Sugerez partidelor sa elaboreze o agenda pentru terminarea procedurilor parlamentare in aceasta saptamana