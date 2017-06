Europan Prod a executat lucrari de calitate indoielnica in Parcul Zavoi! Procurorii DNA au de lucru…

Parcul Zăvoi dă, în continuare, mari bătăi de cap Primăriei Râmnicului, deşi a fost „modernizat” complet în cadrul unui proiect european şi care a creat destule controverse la momentul inaugurării. În aceste zile, primăria şi societatea Pieţe Prest… montează din nou dalele şi pavelele de pe aleile parcului, după ce s-au descoperit mai multe nereguli în procedura de aşternere a nisipului de către contructorul iniţial. Principala vină o poartă fostul semi-primar Ion Gigi Matei, care a recepţionat „cu ochii închişi” investiţia de reabilitare a Parcului Zăvoi, in valoare de peste 5 milioane de euro. Firma care a executat lucrarile in Parcul Zavoi este Europan Prod a vestitului Molete, baiatul cu pile la baietii cu ochi albastri, dar si la Ministerul de Finante. Procurorii DNA au de lucru in acest caz!