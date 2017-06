Constantin Radulescu, cel mai SARAC presedinte de CJ din tara!

Preşedintele Consiliului Judeţean, Constantin Rădulescu, continuă să trăiască modest, chiar dacă este de un an şeful judeţului. Potrivit declaraţiei de avere din data de 7 iunie 2017, preşedintele Rădulescu nu are modificări semnificative faţă de anii precedenţi: deţine un teren de 1500 mp şi o casă de numai 53 mp în comuna Mihăeşti, un apartament de 58 mp în Râmnicu Vâlcea, are două maşini, nu are bani în conturi bancare sau bijuterii, iar de la Banca Transilvania a contractat un credit de peste 1 miliard de lei vechi scadent în anul 2029. Anul trecut, Constantin Rădulescu a încasat 300 milioane de lei vechi de la CJ Vâlcea (perioada iulie-decembrie), 330 milioane de lei vechi de la Camera Deputaţilor (perioada ianuarie-iunie), iar soţia sa a realizat venituri de 323 milione lei vechi de la DSVSA Vâlcea! Dupa ce am analizat toate delaratiile de avere ale presedintilor de CJ de la nivel national am ajuns la concluzia ca Radulescu este cel mai sarac dintre acestia….