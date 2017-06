VALCEA, cel mai frumos judet din Romania… pacat ca e locuit!

Traiesc in cel mai frumos judet din Romania: Valcea! Da, este un judet binecuvantat de Dumnezeu, in ceea ce priveste natura. Dealuri, paduri, munti, ape – toate superbe! Are dreptate acel ziarist sa repete mereu: Valcea, cel mai frumos judet din Romania! Are dreptate si presedintele CJ Valcea, care a prins din zbor ideea si o repeta obsesiv, la modul sincer si bine intentionat! Din pacate, pe cat de frumos e judetul – fizic vorbind – pe atat de urati sufleteste si moral sunt multi, multi valceni din domenii, precum: justitia, administratia, politia, sanatatea si nu numai. Sa o luam pe rand:

In justitie, cel putin la Judecatoria Ramnicu Valcea, ziaristii nici nu pot sa viseze la un proces cat de cat corect. Noua din zece procese sunt trantite la modul cel mai grosier! Ca sa ma refer doar la domeniul acesta in care activam noi jurnalistii. Ziaristii sunt priviti ca dusmanii poporului, pusi la zid si executati fara mila. Libertatea constitutionala de exprimare este o poveste la aceasta instanta?! In administratie, functionarii publici, cei mai multi, ii trateaza pe contribuabili cu aroganta si lehamite totala. Probabil ca, indiferent cat vor avea salariile, cei mai multi functionari vor avea, din pacate, aceeasi atitudine – o au deja in gena… In politie, se practica un joc mizerabil de interese, pentru preluarea functiilor de comanda. Am primit aceste informatii si m-am crucit de cum se pot faulta intre ei politistii, cum se urmaresc, se toarna, isi poarta sambetele… pentru ciolanul functiei… In sanatate, medicilor li s-au marit salariile, dar ei continua sa-i jecmaneasca pe bietii pacienti. Nu toti medicii, e adevarat, mai exista si oameni adevarati printre acestia… putini – e adevarat…

Si-atunci, traim in cel mai frumos judet din Romania… pacat ca e locuit!

Tiberiu Pirnau