Remus Borza: Am votat împotriva moțiunii de cenzură, Guvernul Grindeanu a creat 110.000 locuri de munca!

Am votat la vedere, conform directivelor partidului. Și, evident, am votat împotriva moțiunii de cenzură. Nu am găsit niciun temei sau un argument rezonabil și rațional pentru care să demitem un guvern pe care tot noi l-am pus în urmă cu cinci luni, să trimitem acasă un guvern care și-a făcut datoria față de țară, un guvern care a performat. Să nu uităm totuși rezultatele spectaculoase la 5 luni de zile, cea mai mare creștere economică din Europa — 5,7%, de 3 ori mai mare decât media la nivel european. Guvernul l Grindeanu atât de detestat astăzi și de indezirabil pentru unii a creat totuși în 5 luni 110.000 de locuri noi de muncă. Avem cea mai mică inflație din Europa 0,4%, un ritm foarte bun în ceea ce privește investițiile străine la 5 luni — 1,5 miliarde de euro și evident cea mai mică rată a șomajului în ultimii 20 de ani.

Remus Borza, deputat ALDE