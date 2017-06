Adunare publica si mars in sprijinul angajatilor Ciech – Uzinele Sodice Govora! VALCENI, HAIDETI SA DEMONSTRAM IMPOTRIVA ABUZURILOR!

Adunare publica si mars in sprijinul drepturilor angajatilor din Romania in general si al angajatilor Ciech (Uzinele Sodice Govora, fabrica+administratie), in particular.

„Nu exista stabilitate fara solidaritate si nu exista solidaritate fara stabilitate.” (José Manuel Barrosso, Presedintele Comisiei Europene 2004-2014)

Un gest astazi, unul luna viitoare, altul peste 1 an si peste 20 de ani poate avem solidaritate si stabilitate.

CE CEREM PE 27 IUNIE

1. De la valceni si romani: sa ne aducem aminte ca inainte de functii si buget, fiecare dintre noi are si este un suflet/personalitate/ constiinta care depinde si are nevoie de INCREDERE in comunitatea in care traim impreuna.

2. De la Justitie: IMPARTIALITATE

3. De la Ciech: asumarea si publicarea raportului unui AUDIT DE SUSTENABILITATE realizat de catre o firma acreditata si acceptata ca impartiala. Respectiv o analiza a impactului companiei/companiilor (fabrica/productie + administratie/vanzari/ management) asupra mediului inconjurator, sanatatii fizice si psihice a angajatilor si asupra comunitatii valcene.

CUM SI UNDE CEREM PE 27 IUNIE

17:00 – 18:30 (pot surveni modificari)

adunare in fata Tribunalului Valcea -> cerem ca Justitia sa fie impartiala

18:30 – 21:00

mars intre Tribunalul Valcea si zona Stolniceni -> cerem solidaritate si incredere de la si in noi insine

21:00 – 23:00

adunare in zona Stolniceni, dupa reprezentanta Hyundai/Fiat -> cerem audit de sustenabilitate (analiza impactului celor doua companii Ciech asupra mediului, angajatilor si comunitatii)

CINE A INITIAT

Subsemnata Natalia Ginghina in calitate de persoana fizica, 31 de ani, cetatean roman-suedez, crescuta in Rm Valcea, angajata a Fortelor de Munca din Suedia incepand din 2010, absolventa a unui masterat in sustenabilitate – protectia mediului si a societatii 2016. Nu sunt sprijinite intereserele unui partid anume, nici ale unei institutii, companii sau biserici. Sunt sprijinite principiile si valorile proprii.

Se accepta cu mare drag sprijin pentru organizare: voluntari, idei, recuzita, sfaturi etc. Preferabil nu bani, pentru a elimina riscul de speculatii.

DE CE DREPTURILE ANGAJATILOR SI NU SPITALE, LICEE, AUTOSTRAZI ETC

Pentru toate trebuie sa facem ceva activ, avem o responsabilitate proprie, fiecare dintre noi, nu sa asteptam de la politicieni, „sistem” sau „altii”. Date fiind experienta profesionala, personala si studiile, dpdv personal ar fi un gest ipocrit sa vad si sa aud ce se intampla in orasul meu natal si sa trec nepasatoare. Ma intereseaza in mod deosebit drepturile angajatilor pentru ca sunt convinsa ca in comunitatea in care piata muncii nu merge, greu va merge ceva (ma refer la beneficiul comunitatii, nu beneficiile individuale ale celor care fac orice sa le obtina).

Sper ca acesta e doar un exemplu de cauza pentu care valcenii isi pot (si au responsabilitatea de a-si) exprima parerea. In functie de pasiunile si experienta fiecaruia, se pot organiza actiuni si activitati specifice, prin diverse mijloace, pentru diverse probleme mai mult sau mai putin acute.

DE CE CIECH

Toti angajatii, indiferent de meserie si locul de munca, sunt la fel ce importanti. In unele locuri de munca insa, situatia e mai grava decat in altele. Printre altele, datorita impactului asupra firmelor colaboratoare, asupra mediului inconjurator sau datorita disconfortului fizic sau psihic. Cazul Uzinelor Sodice Govora (actuala fabrica Ciech Soda Romania + administratia valceana ce apartine de Ciech Polonia) este un exemplu concret unde comunitatea poate avea un cuvant de spus, daca suficienti oameni (in special din afara companiei) se mobilizeaza. Vorbim despre munca in mediu toxic, lideri de sindicat concediati abuziv, hartuire, greva foamei, procese pierdute la Valcea, dar castigate in alte orase, speculatii la adresa taxelor. De luat in considerare este si nivelul impactului asupra pietei muncii, colaboratorilor, furnizorilor si atmosferei in oras.

Poate s-au facut interpretari gresite, insa conducerea firmei nu este disponibila pentru discutii cu membrii comunitatii in care isi desfasoara activitatea. Imbunatatiri ca urmare a unor discutii amiabile sunt intotdeauna de preferat, mai ales din perspectiva consensului suedez. Solicitarea directa ca firma sa ofere o explicatie pentru concedierea a doi lideri de sindicat a fost facuta de un cetatean ingrijorat, in scris, in timp ce era in greva foamei din solidaritate cu cei concediati. Cand comunitatea cere explicatii unei companii, iar aceasta refuza sa comunice, se subintelege ca aceasta isi asuma riscul ca societatea sa opuna rezistenta.

In lumina evenimentelor recente si a situatiei locurilor de munca din Valcea, un mars de acest gen ar trebui sa fie o certitudine.

Natalia Ginghina

