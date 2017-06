Judecătorul valcean Bogdan Mateescu ar putea fi acuzat de instigare la grevă 

Bogdan Mateescu, unul dintre magistrații care au cerut invalidarea concursului pentru ocuparea posturilor de judecători și procuri și care a cerut să se vrifice casetele CSM-ului din 12 iunie se face vinovat de scoaterea în stradă a judecătorilor de la Judecătoria Sectorului 6, care au intrat în greză, în urmă cu 10 zile . Magistrații de la Judecătora 6 au decis atunci, să închidă timp de 2 ore, în fiecare zi, ședințele de judecată pentru că erau nemulțumiți de salariile pe cre le primeau.

Conform unor surse, magistratul Bogdan Mateescu a instigat la organizarea grevei prin decizia sa personală de a propune tăierea lefurilor. Mai mjulte persoane au depus, însă, sesizări la organele abilitate și l-au acuzat pe Bogdan Mateescu de încălcarea legii 202 privind dialogul social, și că s-ar face vinovat de instigare în urma deciziei sale de a umbla la salariile angajaților.

Pe de altă parte, CSM a solicitat înregistrările probei interviului de la concursul de admitere în magistratură desfășurat în perioada 7 februarie-22 mai pentru ca membrii Consiliului să verifice dacă s-au respectat dispozițiile legale și regulamentul, scrie site-ul clujust.ro.

Discuțiile în ședința de plen a Consiliului Superior al Magistraturii din data de 12 iunie au pornit de la faptul că din cei 171 de candidați care au ajuns în fața comisiei de interviu, doar 85 au luat notă de trecere, fiind puse la bătaie 128 de posturi de judecător și procuror, și de la faptul că un candidat a depus memoriu la CSM în care arăta că este nemulțumit de cum s-a derulat interviul.

Membrul CSM Bogdan Mateescu a propus amânarea validării concursului, care era pe ordinea de zi, și suplimentarea acesteia cu solicitarea înregistrărilor.

”Consiliul nu este un organism care ia act de desfășurarea unui concurs. Propune amânarea în cel mai scurt timp a validării sau o suplimentare în ce privește situația interviurilor, ascultarea nemijlocită a interviurilor desfășurate cu ocazia concursului, pentru că avem suficiente date din sistem și dinafara sistemului cu privire la caracterul ușor imprevizibil al acestei etape. Să solicităm toate interviurile și aplecarea spre candidații care nu au obținut note de trecere. Este important să vedem cum se desfășoară aceste interviuri și dacă s-au respectat dispozițiile legale, inclusiv cele legate de intimitate și legătura întrebărilor cu activitatea de magistrat.”, a spus Mateescu.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader a precizat: ”Problema vizează activitatea comisiei de la interviu, care are două componente: una de fond și una de procedură, Cea de fond e defintiivă, nu se mai evaluează evaluarea din interviu. Cea de procedură e discutabilă, poate să ducă până în instanță. Din punctul meu de vedere și o spun ca unul care am fost în consiliul științific al Institutului, trebuie văzută procedura de numire a membrilor comisiei de interviu. Dar dacă am depășit faza aceea, legal, nu putem reevalua evaluarea interviului. Putem merge pe eventuale încălcări la procedura concursului”.

Mateescu: ”Există, teoretic, posibilități de încălcare a legii și regulamentului. Și regulamentul arară cam cum ar trebui desfășurat interviul. Ca să vedem dacă s-au respectat legea și regulamentul în cadrul interviului, va trebui să ascultăm înregistrările.”

Toader susține că interviul are prea mare pondere în rezultatul final. ”Greșeala este că sunt oameni care sunt pe primele locuri la știință de carte și vine interviul cu caracter definitiv care răstoarnă ierarhia”.

Mateescu a precizat că nu vrea să fie un consiliu decorativ, ci să se implice de fiecare dată pentru a preîntâmpina situații: ”Dacă la interviu s-a pus întrebarea dacă e soare afară sau nu, în mod clar această întrebare nu are ce căuta la interviu. ” Toader a insinuat că membrii CSM se transformă într-o supracomisie.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu majoritate de voturi, a apreciat că nu se impune amânarea validării rezultatelor concursului de admitere în magistratură, organizat în perioada 7 februarie – 22 mai 2017. În unanimitate, plenul CSM a hotărât respingerea memoriului formulat de candidatul Ivan Emanuel Constantin. Cu majoritate, CSM a hotărât validarea rezultatelor concursului de admitere în magistratură, organizat în perioada 7 februarie – 22 mai 2017, conform listei cuprinzând rezultatele definitive. ”De asemenea, Plenul a apreciat oportună comunicarea către membrii Plenului a înregistrărilor probei interviului din cadrul concursului de admitere în magistratură organizat în perioada 7 februarie – 22 mai 2017.”, se arată pe ordinea de zi soluționată. Contactată de Clujust.ro, Andrea Chiș, singurul membru CSM din Cluj, a spus că nu exista motiv de invalidare. ”A existat un memoriu al unui candidat nemulțumit de desfășurarea interviului, care a fost pe ordinea de zi, dar nu cuprindea niciun motiv de invalidare.

