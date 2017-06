NEPI inaugurează Shopping City Râmnicu Vâlcea la finalul acestui an

Centrul comercial va fi cea mai modernă destinație de cumpărături și divertisment din regiune

NEPI, cel mai dinamic investitor și dezvoltator imobiliar de retail din România și din Europa Centrală și de Est, continuă seria lansărilor de succes și inaugurează, la finalul acestui an, Shopping City Râmnicu Vâlcea, după deschiderea Shopping City Timișoara și Shopping City Piatra-Neamț din 2016. În urma unei investiții de 40 de milioane de euro, centrul comercial va fi principala destinație de shopping și petrecere a timpului liber din regiune, aliniată la cele mai ridicate standarde.

Cu o suprafață închiriabilă de 27.900 de metri pătrați, Shopping City Râmnicu Vâlcea este un proiect care va avea un impact pozitiv asupra peisajului regional de retail, aducând vâlcenilor cea mai mare și cea mai modernă destinație de shopping și petrecere a timpului liber din județ. Centrul va include branduri internaționale de renume, unele ce urmează să fie inaugurate în premieră în regiune. Printre chiriașii centrului comercial se numără deja unul dintre cei mai mari retaileri de electronice și electrocasnice din România, reprezentanțe ale unuia dintre cei mai mari retaileri internaționali de fashion și un hipermarket Carrefour.

Aliniat celor mai înalte standarde aplicate de NEPI în cazul tuturor centrelor comerciale lansate până acum, Shopping City Râmnicu Vâlcea va dispune de aproximativ 14.000 de metri pătrați de branduri de fashion, o suprafață pentru hipermarket și servicii de 10.000 de metri pătrați și una de 3.000 de mp pentru zona de restaurante și divertisment.

Shopping City Râmnicu Vâlcea completează oferta de divertisment cu cel mai mare și mai modern cinematograf multiplex, dotat cu 6 săli, ce vor oferi vizitatorilor oportunitatea de a viziona cele mai recente și populare producții cinematografice, dar și cu o gamă variată de restaurante și locații fast food, săli de bowling, biliard, loc de joacă pentru copii, cazino și o terasă de peste 350 de metri pătrați, cu vedere spre râul Olt.

„Shopping City Râmnicu Vâlcea va fi primul centru comercial full concept din regiune, care va oferi atât locuitorilor din județul Vâlcea, cât și celor din zonele adiacente o diversitate de produse și servicii pentru toate categoriile de public. Este un proiect care va redefini standardele de calitate și va modifica piața de retail din regiune, datorită ofertei atractive de divertisment, dotările de ultimă generație și mixul complet de chiriași. Ne dorim să fim un partener de încredere pentru viitorii noștri vizitatori, așa că acest centru comercial nu va fi doar o destinație de shopping și petrecere a timpului liber, ci și un motor pentru economia locală, generând mii de locuri de muncă”, spune Adina Ciobanu, Asset Manager, NEPI.

Poziționat pe malul râului Olt, în apropierea Bulevardului Ferdinand, centrul comercial va fi ușor accesibil atât cu mașina, cât și cu transportul public și va deservi atât rezidenții, cât și locuitorii din întregul județ. Mai mult, Shopping City Râmnicu Vâlcea va fi construit pe un teren de aproximativ 12 hectare, iar la finalizarea dezvoltării sale de anul acesta, le va oferi vizitatorilor o parcare generoasă de 900 de locuri, dispusă pe un nivel.

Prin inaugurarea Shopping City Râmnicu Vâlcea, NEPI continuă tradiția de colaborare și parteneriate strategice cu branduri și ancore cu acoperire internațională, în toate centrele comerciale deschise până în prezent. În paralel, compania încurajează dezvoltarea economiei locale, alocând spații comerciale celor mai activi agenți comerciali locali care, alături de brandurile internaționale prezente, vor completa oferta de shopping și divertisment oferită vizitatorilor din regiune. Companiile interesante de închirierea unui spațiu comercial în Shopping City Râmnicu Vâlcea pot afla mai multe informații la numărul de telefon 0741.21.28.97 sau prin e-mail la adresa LeasingRetail@nepinvest.com.

Despre New Europe Property Investment plc (NEPI)

NEPI este un grup de investiții și dezvoltare listat la Busa de Valori din Johannesburg (JSE) și la Bursa de Valori din București (BVB). Grupul a fost înființat în anul 2007 pentru a achiziționa, a dezvolta și a gestiona cele mai importante proprietăți pe zona de retail din țările emergente ale Uniunii Europene, cu potențial de creștere pe termen lung. De-a lungul timpului, Grupul NEPI și-a consolidat un portofoliu solid de proprietăți și a dezvoltat, în mod constant, proiecte numeroase în România, Serbia, Slovacia, Croația și Cehia. Strategia de dezvoltare se concentrează pe expansiunea în segmentul de retail și pe alte piețe. În plus, Grupul investește și în dezvoltarea clădirilor de birouri clasa A în marile orașe din România, unde există cerere din partea companiilor multinaționale.

Din portofoliul NEPI fac parte Mega Mall, Mall Promenada, Vulcan Value Center, Shopping City Timișoara, City Park Constanţa, Ploiești Shopping City, Brăila Mall, Galaţi Shopping City, Shopping City Târgu-Jiu, Severin Shopping Center, Shopping City Deva şi alte centre comerciale în întreaga ţară, dar şi în Serbia, Slovacia, Croația și Cehia. NEPI deţine şi clădirile de birouri Floreasca Business Park, The LakeView, Aviatorilor 8 în Bucureşti, City Business Centre în Timişoara şi The Office în Cluj.