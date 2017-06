Festivalul „Invartita Dorului”, din comuna Vaideeni a ajuns la cea de-a 49-a editie

In zilele de 24 si 25 iunie 2017, in localitatea Vaideeni, are loc cea de-a 49-a editie a Festivalului de folclor pastoresc „Invartita Dorului”. Cititi aici programul evenimentului: