ATAC MIZERABIL al liberalilor la familia candidatului PSD la Primaria Bujoreni! Copiii lui Gheorghe Gingu, alaturi de tatal lor zi de zi!

Oamenii lui Buican isi dau arama pe fata! Cand nu ai argumente intr-o campanie electorala si cand vezi ca localnicii te trimit la plimbare, te-apuci si inventezi mizerii despre familia contracandidatului. Candidatul PNL la Primaria Bujoreni finanteaza o campanie MIZERABILA impotriva candidatului PSD. Sa spui despre Gheorghe Gingu ca nu are familie, in conditiile in care zi de zi cei doi copii ai acestuia sunt prezenti in campania electorala, inseamna ca esti un om de joasa speta. Aceste ATACURI LA FAMILIE vor avea cu siguranta efect de bumerang si cel care va deconta mizeriile va fi Dragos Cirstoiu, candidatul PNL. Acum locuitorii din Bujoreni stiu ca liberalii sunt capabili de manevre jalnice pentru a ajunge la Primaria Bujoreni – sa o jefuiasca – prin contracte dubioase, asa cum a fost cel incheiat de fratele deputatului liberal Cristian Buican, sub semnatura candidatului actual, Dragos Cirstoiu (citeste AICI). Hai la VOT sa-i alungati din Bujoreni pe NEMERNICI!