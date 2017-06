Felicitari, domnule judecator Gelu Dina! V-ati razbunat nevasta printr-o HOTARARE NEDREAPTA?! Ne vedem la CEDO, stat roman!

Felicitari sincere, domnului judecator Gelu Dina de la Tribunalul Valcea! Acesta nu s-a putut abtine si a lalait un proces in care era parte parata – publicatia Ziarul de Valcea. Pe fond, un judecator ne-a dat dreptate, iar domnul Dina, fara sa tina cont de probele apararii, i-a dat dreptate reclamantului – persoana importanta din mediul politic valcean. Nu doresc sa intru in amanuntele procesului, dar mentionez ca in urma cu cativa ani Ziarul de Valcea a criticat-o pe sotia judecatorului Dina, fosta judecatoare la Judecatoria Ramnicu Valcea – iesita acum la pensie. Am crezut, totusi, in onestitatea, buna-credinta si profesionalismul domnului magistrat Gelu Dina. Probele erau ultra-evidente in sustinerea afirmatiilor din articolele noastre, in virtutea dreptului constitutional la libera exprimare! A fost un fel de test, cazut de Gelu Dina. Dar… noi respectam hotararea judecatoreasca… si mergem la CEDO. Din pacate, cum nu exista o Legea a Raspunderii Magistratilor – eventualele despagubiri morale vor fi platite de statul roman, nu de magistratul care a gresit in opinia noastra – asa cum ar fi normal. Una peste alta, este dubioasa aparitia in scena a unui avocat al partii reclamante ( coleg de partid cu reclamantul), sot al unei judecatoare – cu totul intamplator. Acesta a venit cu niste inscrisuri – aberatii, care nici nu priveau Ziarul de Valcea, ci alta publicatie locala. Probabil ca in baza acelor documente – s-a emis sentinta NEDREAPTA! Argentina, te iubesc!

Consiliul Superior al Magistraturii ar trebui sa cerceteze aceasta speta… zicem si noi!

Tiberiu Pirnau