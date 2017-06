Aniversare DAMILA: 25 de ani! Felicitari, DAN NITU!

DAMILA a marcat printr-o ceremonie aniversară împlinirea a 25 de ani de activitate pe piața materialelor de construcții. La evenimentul desfășurat în data de 25 mai au participat clienți, furnizori, instituții financiare și societăți de asigurare, precum și reprezentanți ai autorităților locale. Un număr de 350 de parteneri Damila, din țară și din străinătate, au onorat invitația de a lua parte la acest eveniment special.

Concepută ca o afacere de familie specializată în comerțul cu materiale de construcții, DAMILA a fost fondată în anul 1992, în localitatea Măciuca din județul Vâlcea. În cei 25 de ani de activitate, compania are investiții finalizate de circa 17 milioane de euro în capacități de producție, depozite, magazine și showroom-uri, precum și în facilitati de logistică, toate menite să ofere încredere partenerilor și salariaților săi.

În cadrul evenimentului au luat cuvântul domnul Dan NIȚU, administrator și fondator al societății Damila, doamna Mihaela ROVENȚA, director general adjunct în cadrul companiei și domnul Valentin Cismaru, președintele Camerei de Comerț și Industrie Râmnicu Vâlcea.

Cu această ocazie au fost prezentate performanțele și obiectivele companiei, structura cifrei de afaceri, activitatea de producție de plasă sudată, plasă sudată zincată, plasă zincată împletită, țiglă metalică și accesorii, tablă zincată profilată, fasonare oțel beton, carcase din oțel beton, precum și structura și rezultatele celor patru divizii comerciale: produse metalurgice, finisaje și instalații, sisteme de învelitori, materiale de construcții.

“De-a lungul anilor ne-am dezvoltat în direcția producției de materiale pentru construcții și am adăugat domenii complementare de activitate. Ca de fiecare dată, ne-am bazat pe suportul dumneavoastră, furnizori și clienți, parteneri în drumul companiei Damila spre următorul sfert de secol. Cu toată sinceritatea vă spun, că mă bazez pe parteneriatul nostru. Vă sunt recunoscător pentru toţi aceşti ani în care am colaborat şi ne-am susţinut reciproc. Privesc cu multă încredere viitorul, tocmai fiindcă am siguranţa, că am în jurul meu oameni de calitate şi de cuvânt. În urmă cu 25 de ani am vizat atât stabilitatea familiei noastre cât și bunăstarea comunității unde ne-am înființat, localitatea Măciuca și a comunităților unde urma să ne dezvoltăm. Printre acestea, municipiul Râmnicu Vâlcea, locul în care se află sediul administrativ al companiei Damila. Ne-am urmat acest vis investind în toate aceste comunități, dezvoltând noi afaceri în interiorul cărora să se poată realiza profesional și social sute și sute de oameni. Suntem acum o companie care se întinde, prin punctele sale de lucru, de-a lungul și de-a latul județului și al regiunii în care operăm. Visăm în continuare la noi și noi dezvoltări.” (Dan NIȚU, director general)

Despre Damila

Damila, societate comercială cu capital privat, 100% românesc, înființată în anul 1992, ocupă un loc important pe piața materialelor de construcții și finisaje din România, având rol de producător, importator și distribuitor, pentru produsele pe care le comercializează. Damila este prezentă în toată țara, atât prin intermediul depozitelor, magazinelor și showroom-urilor sale, situate în București,

Râmnicu Vâlcea, Craiova, Drăgășani, Horezu, Bălcești și comuna Măciuca, cât și prin parcul logistic propriu, care îi permite să onoreze solicitările primite în orice colț al țării.

Pentru mai multe informații vizitați: www.damila.ro

mihaela.roventa@damila.ro 0722 202 686