Oameni iubitori de traditie la Zatreni

La invitatia domnului primar Constantin Litoiu, am participat la ziua comunei Zatreni.

Am intalnit oameni minunati care iubesc traditia si portul romanesc. Cu totii trebuie sa incurajam si sa participam la astfel de evenimente organizate in satul romanesc.

Il felicit pe domnul primar pentru ca este aproape de comunitatea pe care o reprezinta, pentru frumosul program si pentru modul de organizare!

Eugen Neata, deputat PSD