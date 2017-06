Comuna Gusoeni a imbracat haine de sarbatoare

In fiecare an judetul nostru imbraca straie de sarbatoare si fiecare comuna ne incanta prin specificul si traditia ei, la evenimentul intitulat „Ziua comunei”.

Localitatea Gusoeni a sarbatorit astazi, cea de-a VII-a editie a manifestarilor culturale.

Calusarii din comunele Gusoeni, Maciuca, Creteni, Valea Marea si formatia Ansamblul Folcloric al Caminului Cultural Gusoeni, ne-au facut sa fim mandri ca suntem romani.

In timpul sarbatorii Rusaliilor, timp de trei zile, incepand de duminica si pana marti, in satele din judetul Valcea, un grup format din mai multi barbati care au un conducator, vataf, joaca in mai multe locuri din sat, in gospodariile unde sunt primiti si uneori ceata de calusari pleca si in alte sate.

Sunt toti imbracati in costum national, in picioare poarta opinci cu clopotei si pinteni. Peste camasi sunt incinsi cu bete in cruce peste piept si peste spate, pe cap poarta palarii negre cu panglici. In mana au ciomege, vataful, care este cel mai bun jucator din ceata, poarta steagul. Mutul, pentru ca unele cete au si un astfel de personaj, este imbracat urat si poarta masca pe chip.

Steagul Calusului este facut de calusari, dintr-un lemn de tei, brad sau stejar de cativa metri, care in varf are un tulpan, o batista sau un prosop.

In ultima zi de joc, calusarii ingroapa steagul sau il aruncau pe o apa curgatoare.

Felicit primarul comunei Gusoieni, domnul Nicolae Concioiu, pentru iubirea aratata fata de semenii sai, pentru modul in care isi reprezinta comunitatea si pentru organizare!

Eugen Neata, deputat PSD