Bolid de lux VANDALIZAT la Gradina Zoologica din Ramnicu Valcea! Fiul lui Nuica ofera recompensa daca i se recupereaza actele!

Autoturismul fiului patronului de la SC Noil SRL, Ion Nuica, a fost vandalizat in seara zilei de vineri. Ovidiu Nuica a postat urmatorul anunt pe pagina de facebook:

Asta seara 02/06/2017 jurul orei 21:30 – 23:30 in Ostroveni langa Gradina Zoologica vis-a-vis de Mondosoft langa Restaurant Mezza Luna am gasit geamul spart pe dreapta si mi s-a furat portofelul din cotiera in care nu aveam bani doar: permisul , buletinul , atestat si carduri de la banci…

Ofer recompensa daca se recupereaza actele.

Toate actele si cardurile sunt emise pe numele meu Nuică Ovidiu-Gabriel

Multumesc !