Intamplator sau nu, traim intr-o tara de KKT! Scuzati expresia! 

Intamplator sau nu?! Dupa ce am scris acest, contul de internet banking al firmei s-a blocat. Nu am mai reusit sa intru pe el pentru operatiunile comerciale – de zi cu zi. Am sunat la banca, e vb de BRD, si stiti ce mi s-a spus – ca trebuie sa iau legatura cu consilierul de cont al firmei (habar nu aveam ca am la contul firmei asa ceva… in fine), un anume domn… Ilina (hopa!). Imediat s-a aprins un beculet si am verificat cine este acest consilier bancar. Surprize, surprize! Ati ghicit?! Este nimeni altul decat sotul doamnei judecator Ilina, doamna din titlul acestui articol. Intamplator sau nu, ce spuneti – are vreo legatura blocarea contului de internet banking cu articolul? Nu sunt adeptul teoriei conspiratiei, nici macar la nivel micro… dar, pana la urma, da-o in pisici de coincidenta! Asadar, mister Ilina – deblocheaza mata repede contul… Pana una, alta – i-am anuntat pe cei de la BRD ca nu voi mai desfasura nici o operatiune economica la ei, la banca… Si pana la urma daca mi se creeaza vreun prejudiciu, cui sa ma adresez?! Justitiei valcene?! Pfffa!!!