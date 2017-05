Presedintele Radulescu se tine de cuvant: Lucrari de asfaltare in padurea Sirineasa

Ne tinem de cuvant!

In urma cu cateva saptamani am anuntat ca vom incepe lucrarile de asfaltare in padurea din Sirineasa!

DJ 677 traverseaza 6 localitati si are o lungime de 35,5 km.

Pe toata lungimea drumului am efectuat operatiuni de reparatii si intretinere iar in padurea din Sirineasa asfaltam 1,5 km. Le multumesc tuturor colegilor care muncesc in aceste zile pentru reabilitarea acestui drum foarte circulat! Pastram ritmul, ne tinem de cuvant si iata ca dupa 8 ani aceasta portiune este redata in circulatie in conditii optime pentru toti valcenii sau cetatenii care tranziteaza judetul nostru!