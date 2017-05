Zece miliarde de euro pe an ajutoare sociale: În România, cel mai bine plătit este statul degeaba 

„Nu știu a cui a fost mintea când a decis să închidă școlile profesionale sau liceele agricole și astfel am ajuns acum să nu mai găsim forță de muncă în agricultură. Am vrea noi să lucrăm, am vrea noi să ne dezvoltăm, dar nu mai găsești un om care să vină să dea cu o mătură prin fermă. Așa am ajuns ca România să dețină un record european în ceea ce înseamnă ajutoare sociale, care au ajuns la niște cifre, dacă nu ar fi scrise de INS am spune că fabulăm. România plătește sub diferite forme în jur de 10 miliarde de euro pe an ajutoare sociale, în situația în care are o populație de aproape 20 de milioane de locuitori și un PIB în jur de 160 de miliarde de euro. În comparație cu Germania, care cheltuiește pe ajutoare sociale numai 8 miliarde de euro la 80 de milioane de locuitori și la un PIB de 4.000 de miliarde de euro. Și atunci ne place să ne uităm peste gard, și să spunem: uite ce bogați sunt“, a precizat Laurențiu Baciu, la Conferința Națională a Agricultorilor 2017.

Toți românii plătesc ajutoarele sociale

Acesta susține că toți românii plătesc aceste ajutoare sociale pentru niște oameni care își iau adeverințe medicale prin care sunt scutiți să muncească, însă consumă alcool „în mod regulat de trei ori pe zi“.

„Iată ce au făcut mai nou băieții deștepți. Li s-a părut că e prea mult să iasă câteva zile la muncă să taie frunze la câini pe marginea șanțului și mai nou, domnule ministru, poate aude și premierul, își iau scutiri medicale că nu au voie să muncească. (…) Dacă îi dai adeverință omului că e bolnav, trebuie să îi prescri și o rețetă: consumați de trei ori pe zi în mod regulat alcool. Noi râdem, dar noi le plătim băutura la toți. Nu am înțeles niciodată cum de o bătrânică de 80 de ani, care are o jumătate de hectar și l-a dat în arendă pentru că nu mai poate ieși nici până pe prispă și primește 5 milioane de lei, vin finanțele și zic stopaj la sursă, iei banii, dar acesta este singurul ei venit. Însă ghiolbanului care are 30 de ani și mă rupe pe mine în două îi dai 20 de milioane pe lună și mai are și un copil care se uită cruciș pentru că la băutură nu putea să fie altfel, îi mai dai și salariul minim pe economie. Și atunci e normal să te sfideze. Este o sumă foarte mare. Iată ce facem cu banii pe care îi aruncăm pe nemuncă. (…) Nu înseamnă că sunt contra ajutoarelor sociale, dar numai acolo unde este clară situația. S-au umplut satele de ei și singurii care fac plus valoare sunt cârciumarii. Au ajuns și doctorii, care, pentru niște nimicuri, i-au făcut pe toți pensionari de boală după 1990 și mai nou i-au scutit de muncă și pe cei care au stat până acum degeaba“, a subliniat președintele LAPAR.

Se vorbește tot mai mult despre renașterea și dezvoltarea satului românesc

Președintele LAPAR susține că, în ultimul timp, se vorbește tot mai mult în media despre renașterea și dezvoltarea satului românesc, dar din păcate nu prea există măsuri și oameni cu care să faci acest lucru.

„Este un lucru dureros pentru noi, pentru că discutăm tot mai mult în media despre renașterea și dezvoltarea satului românesc. Cu cine? Cu ajutoare sociale? Nu cumva cu dezvoltarea exploatațiilor din zonă, nu cumva cu introducerea serviciilor în mediul rural. Credeați că se poate dezvolta satul cu acei cinci euro pe care îi ia în plus pe hectar, pentru că are până în cinci hectare? Acela este autoconsum, nu sunt măsuri. Până când nu dai posibilitatea agentului economic să creeze locuri de muncă să aducă taxe și impozite, nu vom avea satul dezvoltat. Eu dacă aș fi un primar aș convinge Consiliul ca timp de zece ani de zile cel care vrea să se apuce de o muncă privată nu i-aș lua o taxă“, a explicat șeful LAPAR.

Peste 1.000 de participanți din toate zonele țării – membri reprezentativi ai LAPAR – alături de reprezentanți ai autorităților, ai organizațiilor profesionale și științifice din domeniul agricol au participat ieri la Conferința Națională a Agricultorilor 2017.

Sursa: gds.ro