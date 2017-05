Vizita de suflet a deputatului Daniela Otesanu la Caminul de Batrani Ladesti

Vizită din suflet pentru suflete în care bucuria apare mult prea rar! Alături de prietenele mele Lelioara Alexandrescu, Diana Deaconeasa, Dana Neacșu, Dana Vladulescu, Dana Miscoci, Carmen Ilie și Mariana Juganaru am vizitat oameni buni și dragi de la Căminul de bătrâni Lădesti, am ciocnit un ou roșu și am stat de vorbă cu cei pentru care o conversație face mai mult decât orice dar. Mulțumim mult pentru sprijin domnului Sabin Dragnea și domnului doctor Mateescu.

Daniela Otesanu, deputat PSD de Valcea