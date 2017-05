Doliu la casa parinteasca din Valcea a manelistei Denisei Raducu! Locul in care a copilarit cantareata arata dezolant! Imaginea de cosmar care baga spaima in cei care vin aici! FOTO 

Denisa se lupta pentru viata Tanti Niculina, bunica DeniseiGeta, mama Denisei Raducu, se afla de ceva vreme la Bucuresti, pentru a avea grija de fiica ei care este grav bolnava. In cea mai mare parte a timpului, femeia locuieste cu mama ei, intr-o casa darapanata din Stefanesti, Valcea. Acolo s-a mutat la scurta vreme dupa ce s-a despartit de Emilian, tatal Denisei, si apoi s-a recasatorit. (Denisa spera intr-un miracol. Ce va face dupa ce va iesi din spital! Detalii AICI)

Asa arata casa in care a copilarit DenisaCasa pare ca sta sa se prabuseasca, iar langa ea zace in ruina vila pe care Denisa a vrut sa si-o construiasca aici. Proiectul a fost abandonat insa cu multi ani in urma, iar acum zidurile au ajuns intr-o stare avansata de degradare.

Citeste mai departe aici: wowbiz.ro