Deputatul Eugen Neață va intra în cartea de istorie a Râmnicului! Toți locuitorii municipiului se vor putea pensiona cu doi ani mai devreme!

Sunt nascut in Ramnicu Valcea, aproape de platforma chimica unde din anii ’70 functioneaza Oltchim SA, Uzinele Sodice si CET Govora.

Am vazut adesea nori cand afara era soare, am respirat clorul ce mai tot timpul scapa din instalatiile vechi si depasite ale Oltchim. Cand acesta lipsea, respiram pulberile toxice de la CET sau amoniacul de la USG.

Am mancat peste cu miros de lindan si am baut apa cu gust de clor.

Am vazut cum parintii, prietenii si vecinii mei imbatraneau prematur, cum spitalele se aglomerau de oameni ce prea devreme se imbolnaveau.

A fost o perioada grea, de incercare, de risc, de rezistenta!

Cand instalatiile au fost modernizate, poluarea evidenta a ramas una remanenta! Ne insoteste si azi si maine, probabil multe generatii.

Astazi, prin votul nostru am adus o reparatie tarzie, dar utila si de mare ajutor pentru generatia „Clor, lindan, amoniac” si in numele acestor generatii, va multumesc pentru votul dat!

Sunt bucuros pentru aceasta reusita si vreau sa ii anunt pe locuitorii judetului Valcea si pe cei care nu au avut incredere, ca amendamentul ce l-am depus…astazi, a trecut in Camera Deputatilor si a devenit Lege. Astfel, toate persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluarea remanenta ( Ramnicu Valcea) beneficiaza de reducerea varstei de pensionare cu 2 ani fara penalizarea prevazuta la alin.4 din lege. Le multumesc inca o data celor care m-au sustinut si mi-au fost alaturi in demersurile facute pentru a demonstra ca valcenii traiesc intr-un mediu poluant si este nevoie sa ii ajutam! Va asigur ca si in viitor, tot ce voi face, va fi pentru oameni si in interesul acestora! Eugen Neață, deputat PSD de Vâlcea