Primarul din Guşoeni, Nicolae Concioiu, a depus un proiect pentru modernizarea iluminatului public

Primarul comunei Guşoeni, Nicolae Concioiu, a recunoscut că, în luna martie din acest an, a depus la Guvern şi un proiect pentru modernizarea iluminatului public: „Prin intermediul OUG nr. 28 avem depus un proiect pentru reabilitarea şi eficientizarea iluminatului public stradal. Acest proiect înseamnă iluminat public cu leduri, care va scădea la jumătate consumul de curent electric. Vor fi montate 150 de lămpi de-a lungul drumului naţional, iar pe drumurile comunale vor fi montate diferenţa, până la totalul de 500 de lămpi”. Primarul consideră că proiectul este o necesitate pentru comunitate, deoarece în felul acesta va scădea infracţionalitatea. Nicolae Concioiu afirmă că modernizarea iluminatului public este necesară, deoarece vechea instalaţie este depăşită şi neconformă. Prin acest proiect de modernizare a iluminatului stradal ar urmă să fie înlocuite becurile cu leduri, mai avantajoase din punct de vedere al consumului, dar şi al duratei de viaţă. Dacă, pentru actuala reţea, facturile la energie sunt destul de costisitoare, după ce se va face modernizarea preţul acestora ar scădea până la jumătate valoarea facturii, potrivit studiului de fezabilitate. „Ne dorim acest proiect în primul rând pentru a mai micşora cheltuiala, dar şi pentru o mai bună vizibilitate rutieră pentru cei care circula pe timpul nopţii”, a declarat primarul. Construirea unei grădiniţe cu două grupe şi cu program prelungit, dar şi modernizarea şcolii sunt proiectele prioritare: „Ştiu că îmbătrânirea satelor şi migraţia tinerilor este drama satelor româneşti, dar vreau să lupt pentru ca satul meu să nu moară. Voi face tot ce îmi va sta în putinţă, voi crea condiţii ca la oraş, cu speranţa ca va veni vremea când satele vor fi aşa cum au fost cândva, cu uliţele pline de copii”, a mai spus primarul. Tot în această perioadă s-a redepus în vederea finanţării şi proiectul de construire a unui pod: „Lucrarea este deja licitată, iar podul respectiv are rolul de a lega satul de centru Spârleni cu satul Spârleni Deal, şi mai are un rol strategic, în situaţia în care podul de pe drumul naţional are de suferit, acest pod poate fi folosit pentru ca cele peste 200 de gospodării din zonă să nu rămână izolate”.